Подробная инструкция и стоимость: как зарегистрироваться на пробное ВНО

В Украине продолжается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 2020, которая началась 3 января и на продлится до 24 января.

Желающие принять участие в пробном ВНО могут зарегистрироваться через веб-сайт соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Регистрация лиц, желающих принять участие в пробном ВНО, осуществляется на основании заявлений таких лиц, создаваемых с помощью сервиса "Личный кабинет" участника пробного ВНО.

В заявлении должно быть указано такая информация о лице: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место жительства; контактный телефон; электронный адрес (при наличии); категория участника; перечень учебных предметов с указанием языка, на котором лицо желает получить задание пробного теста; населенный пункт, где лицо будет проходить пробное ВНО (по перечню, установленному региональным центром).

Лица, которые требуют создания особых (специальных) условий в пунктах прохождения пробного ВНО, должны указать о них во время регистрации:

присутствие переводчика жестового языка в аудитории, где проходит пробное ВНО;

предоставление перед началом проведения пробного ВНО в аудитории текста речи инструктора;

предоставление возможности использования слухового аппарата, импланта;

предоставление в письменной (печатной) форме озвученных текстов к задачам, которые направлены на проверку сформированности умений и навыков, необходимых для понимания речи на слух (аудирование)

предоставление возможности использования оптического увеличителя (перхоти) или электронного увеличителя;

предоставление тетрадей с заданиями и бланков ответов, напечатанных кеглем шрифта 16 пунктов;

предоставление возможности выполнения работы в аудитории, расположенной на первом этаже.

Для регистрации лица, которое изъявило желание принять участие в пробном ВНО, необходимо:

зайти на страницу регистрации на пробное ВНО;

заполнить регистрационную форму; выбрать предметы пробного ВНО; создать свою персональную страницу "Личный кабинет";

с персональной страницы распечатать квитанцию ​​на оплату стоимости услуг для проведения пробного ЗНО (на каждый выбранный участником предмет квитанция распечатывается отдельно);

Стоимость одного пробного ВНО для одного участника зависит от региона:

Винницкий РЦОКО 150 грн. Днепропетровский РЦОКО 138 грн. Донецкий РЦОКО 144 грн. Ивано-Франкрвский РЦОКО 142 грн. Киевский РЦОКО 150 грн. Львовский РЦОКО 150 грн. Одесский РЦОКО 138 грн. Харьковский РЦОКО 141 грн. Херсонский РЦОКО 145 грн.

На основе этой квитанции произвести оплату в учреждениях любого банка Украины или в учреждениях других участников финансовых услуг к 27 января 2020 (включительно).

Факт зачисления средств можно проверить на своей персональной странице "Личный кабинет" (вход на страницу осуществляется с помощью логина и пароля, самостоятельно устанавливаются участником пробного ВНО во время регистрации).

Регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления средств для оплаты услуг по проведению пробного ВНО по выбранному (ых) лицом учебного (ых) предмета (ов) на счет ВРЦОЯО.

В течение периода регистрации лицо может добавить предмет пробного ВНО.

Не позднее чем за две недели до проведения пробного ВНО лицо получает доступ к информации о месте и времени прохождения пробного ВНО. Информирование осуществляется в форме приглашения на пункт проведения пробного ВНО, которое необходимо распечатать со своей персональной страницы "Личный кабинет".

В случае неучастия лица в пробном ВНО оплаченные средства не возвращаются. Это лицо имеет право получить экземпляр тестовой тетради, обратившись в трехдневный срок по адресу, указанному в приглашении.

При входе в пункт проведения пробного ВНО участник должен предъявить следующие документы:

приглашение;

паспорт (свидетельство о рождении) или другой документ, удостоверяющий личность.

Как сообщали Українські Новини, иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.

Тем временем, выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по математике и истории Украины (на выбор).