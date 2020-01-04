Подробная инструкция и стоимость: как зарегистрироваться на пробное ВНО

В Украине продолжается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 2020, которая началась 3 января и на продлится до 24 января. Желающие принять участие в пробном ВНО могут зарегистрироваться через веб-сайт соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Регистрация лиц, желающих принять участие в пробном ВНО, осуществляется на основании заявлений таких лиц, создаваемых с помощью сервиса "Личный кабинет" участника пробного ВНО. В заявлении должно быть указано такая информация о лице: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место жительства; контактный телефон; электронный адрес (при наличии); категория участника; перечень учебных предметов с указанием языка, на котором лицо желает получить задание пробного теста; населенный пункт, где лицо будет проходить пробное ВНО (по перечню, установленному региональным центром). Лица, которые требуют создания особых (специальных) условий в пунктах прохождения пробного ВНО, должны указать о них во время регистрации: присутствие переводчика жестового языка в аудитории, где проходит пробное ВНО; предоставление перед началом проведения пробного ВНО в аудитории текста речи инструктора; предоставление возможности использования слухового аппарата, импланта; предоставление в письменной (печатной) форме озвученных текстов к задачам, которые направлены на проверку сформированности умений и навыков, необходимых для понимания речи на слух (аудирование) предоставление возможности использования оптического увеличителя (перхоти) или электронного увеличителя; предоставление тетрадей с заданиями и бланков ответов, напечатанных кеглем шрифта 16 пунктов; предоставление возможности выполнения работы в аудитории, расположенной на первом этаже. Для регистрации лица, которое изъявило желание принять участие в пробном ВНО, необходимо: зайти на страницу регистрации на пробное ВНО; заполнить регистрационную форму; выбрать предметы пробного ВНО; создать свою персональную страницу "Личный кабинет"; с персональной страницы распечатать квитанцию на оплату стоимости услуг для проведения пробного ЗНО (на каждый выбранный участником предмет квитанция распечатывается отдельно); Стоимость одного пробного ВНО для одного участника зависит от региона: Винницкий РЦОКО 150 грн. Днепропетровский РЦОКО 138 грн. Донецкий РЦОКО 144 грн. Ивано-Франкрвский РЦОКО 142 грн. Киевский РЦОКО 150 грн. Львовский РЦОКО 150 грн. Одесский РЦОКО 138 грн. Харьковский РЦОКО 141 грн. Херсонский РЦОКО 145 грн. На основе этой квитанции произвести оплату в учреждениях любого банка Украины или в учреждениях других участников финансовых услуг к 27 января 2020 (включительно). Факт зачисления средств можно проверить на своей персональной странице "Личный кабинет" (вход на страницу осуществляется с помощью логина и пароля, самостоятельно устанавливаются участником пробного ВНО во время регистрации). Регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления средств для оплаты услуг по проведению пробного ВНО по выбранному (ых) лицом учебного (ых) предмета (ов) на счет ВРЦОЯО. В течение периода регистрации лицо может добавить предмет пробного ВНО. Не позднее чем за две недели до проведения пробного ВНО лицо получает доступ к информации о месте и времени прохождения пробного ВНО. Информирование осуществляется в форме приглашения на пункт проведения пробного ВНО, которое необходимо распечатать со своей персональной страницы "Личный кабинет". В случае неучастия лица в пробном ВНО оплаченные средства не возвращаются. Это лицо имеет право получить экземпляр тестовой тетради, обратившись в трехдневный срок по адресу, указанному в приглашении. При входе в пункт проведения пробного ВНО участник должен предъявить следующие документы: приглашение; паспорт (свидетельство о рождении) или другой документ, удостоверяющий личность. Как сообщали Українські Новини, иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020. Тем временем, выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по математике и истории Украины (на выбор).