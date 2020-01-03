С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто

В то время как в Украине ц ены на дизтопливо достигли минимальной отметки, с начала 2020 года в Барселоне запретят въезд старых бензиновых и дизельных автомобилей, сообщает The Guardian.

Запрет распространится на всю Барселону и города-сателлиты. Всего запрет будет действовать на территории 95 кв. км. В эту зону запретят въезжать бензиновым автомобилям, купленным до 2000 года, и дизельным авто старше 2006 года.

Штраф за нарушение этих правил — от €100 до €500. При этом в первые три месяца водители таких авто будут получать просто предупреждение о нарушении новых правил.

За соблюдением правил будут следить 150 камер. Заместитель мэра Жанет Санз, отвечающая за мобильность, сказала, что таким образом Барселона надеется сократить количество автомобилей в городе на 125 тысяч в течение трех лет и вредные выбросы на 20% в течение четырех лет. Санз добавила, что если эти цели не будут достигнуты, Барселона рассмотрит вопрос о введении платы для всех транспортных средств, въезжающих в город.

Противники нововведений заявили, что это повлияет на бизнес и заставит людей покупать новые, более экологичные автомобили. Санз отрицает это, утверждая, что это побудит людей пользоваться хорошо организованной системой общественного транспорта города.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна перейти на электромобили до 2030 года.

Напомним, импортный секонд-хенд поднимает рынок электромобилей.

Тем временем украинцы чаще всего покупают б/у авто старше 8 лет.