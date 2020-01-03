подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто
03 января 2020, пятница, 16:49 203
Европа 2020-01-03T16:51:33+02:00
Українські Новини
С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто

С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто

Таня Войтюк
Бензин, Автомобили, Барселона, Испания
Citroen Xantia 1993 года выпуска. Фото: onliner
Citroen Xantia 1993 года выпуска. Фото: onliner

В то время как в Украине цены на дизтопливо достигли минимальной отметки, с начала 2020 года в Барселоне запретят въезд старых бензиновых и дизельных автомобилей, сообщает The Guardian.

Запрет распространится на всю Барселону и города-сателлиты. Всего запрет будет действовать на территории 95 кв. км. В эту зону запретят въезжать бензиновым автомобилям, купленным до 2000 года, и дизельным авто старше 2006 года.

Штраф за нарушение этих правил — от €100 до €500. При этом в первые три месяца водители таких авто будут получать просто предупреждение о нарушении новых правил.

За соблюдением правил будут следить 150 камер. Заместитель мэра Жанет Санз, отвечающая за мобильность, сказала, что таким образом Барселона надеется сократить количество автомобилей в городе на 125 тысяч в течение трех лет и вредные выбросы на 20% в течение четырех лет. Санз добавила, что если эти цели не будут достигнуты, Барселона рассмотрит вопрос о введении платы для всех транспортных средств, въезжающих в город.

Противники нововведений заявили, что это повлияет на бизнес и заставит людей покупать новые, более экологичные автомобили. Санз отрицает это, утверждая, что это побудит людей пользоваться хорошо организованной системой общественного транспорта города.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна перейти на электромобили до 2030 года.

Напомним, импортный секонд-хенд поднимает рынок электромобилей.

Тем временем украинцы чаще всего покупают б/у авто старше 8 лет.

Больше новостей о: Бензин Автомобили Барселона Испания

Новости
Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD 17:09
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия 17:00
Лавина. Фото: pixabay
В Карпатах начался сезон схода лавин: карта опасных зон 16:59 Карта
С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто 16:49
Зеленский получил 5 млн гривен от Квартала 95 16:21 Документ
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok