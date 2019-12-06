Украинцы чаще всего покупают б/у авто старше 8 лет: топ-10 марок

В ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года продажи б/у автомобилей увеличились в 2,5 раза до 28,8 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, сообщает "Укравтопром". Это в 2,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года", - говорится в нем.

Согласно сообщению, растаможенные машины бывшие в эксплуатации, охватили 77% первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 61 процент.

Наиболее востребованной возрастной группой среди автомобилей, поменявших гражданство, были машины, произведенные 8 и более лет назад.

Более 57% зарегистрированного в прошлом месяце импортного секонд-хенда были автомобили до 2011 года выпуска.

А наиболее популярной маркой остается Volkswagen.

В прошлом месяце 4,8 тыс. машин этой немецкой марки изменили своих иностранных владельцев на украинцев.

Второй по популярности была Skoda, 2,7 тыс. бывших в употреблении автомобилей которой было зарегистрировано в ноябре.

На третьем месте - Renault с результатом 2,5 тыс. авто.

Автомобили марки Ford показали четвертый результат - их выбрали почти 2,4 тыс. украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого около 1,9 тыс. украинских номеров.

Всего с начала года украинскую прописку получили 377,4 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации, что в 4 раза больше, чем годом ранее и почти в 5 раз превысило продажи новых авто за тот же период.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года продажи бывших в употреблении автомобилей в Украине повысились в 2,2 раза до 11,8 тыс. единиц.

Тем временем за год в Украине изъяли 1201 автомобиль с поддельными номерами.