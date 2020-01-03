Тельцам - приятные сюрпризы, Водолеям - потеря концентрации: что несет 3 января знакам зодиака, - гороскоп

Начало 2020 года выдалось для многих тяжелым, несмотря на то, что все были рады распрощаться с ушедшим годом. Январь, правда, обещает быть весьма неплохим и по энергии, и по удаче. А вот астропрогнозом на 3 января поделился украинский астролог Максим Маярчук.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Подходящий день для полезных дел и важных решений. Вы настроены серьезно, это приятно удивляет многих. Люди, которые прежде сомневались в том, что на вас можно положиться, изменят свое мнение. Благодаря поддержке старых и новых союзников вы добьетесь отличных результатов. Эмоциональный фон нестабилен, порой вы становитесь раздражительными и вспыльчивыми. Не исключены разногласия с самыми близкими. Серьезных конфликтов вы не допустите, но неприятный осадок может остаться у всех, и придется потрудиться, чтобы отношения вновь стали гармоничными.

Телец (20 апреля - 20 мая)



Несмотря на некоторые трудности, которые возможны утром, день сложится вполне удачно. Многим Тельцам он принесет приятные сюрпризы, неожиданные встречи и хорошие новости. Можно вместе с друзьями взяться за какое-то новое дело или начать учиться тому, что давно вас интересует. Высок творческий потенциал, и вы получите массу удовольствия, если займетесь делом, которое позволяет дать волю фантазии. Не бойтесь мечтать и загадывать желания. То, что сейчас кажется вам почти невозможным, вскоре может сбыться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)



Не спешите браться за новые дела. Сначала нужно подготовиться и все как следует обдумать, составить план действий. Это может быть непросто для Близнецов, которые рассчитывали на чью-то поддержку. Союзники не во всем согласны с вами, не исключены разногласия и споры. Постарайтесь сохранить спокойствие, не поддаваться на провокации. Вечер приносит хорошие новости. Многие представители знака именно в это время увидят возможности, которых прежде не замечали, поймут, что нужно предпринять, чтобы достичь успеха.

Рак (21 июня - 22 июля)



Отдохните. На этот день лучше не планировать ничего важного, особенно если вы не уверены, что справитесь самостоятельно. Сейчас можно отдохнуть и восстановить силы, приятно провести время с друзьями. Подходит день и для того, чтобы сделать какие-то небольшие покупки. Вероятны хорошие новости, касающиеся старых знакомых или других близких вам людей. Не исключено, что откроются новые возможности, касающиеся работы или бизнеса. Некоторые Раки поймут, как можно превратить давнее хобби в источник дохода. Важно, что к решительным действиям вы перейдете несколько позже.

Лев (23 июля - 22 августа)



Не лишенный сложностей, но все же неплохой день. По возможности избегайте споров. Едва ли вам удастся кого-то переубедить, а вот опасность испортить отношения надолго вполне реально. Критиковать и давать непрошеные советы – тоже плохая идея. Лучше выбирать приятные темы для разговоров, тогда и ваше настроение будет улучшаться. Удачными будут небольшие покупки, даже если вы решитесь на них без долгих раздумий. А вот с крупными приобретениями лучше не торопиться, есть опасность потратить значительную сумму напрасно.

Дева (23 августа - 22 сентября)



Старайтесь не нервничать по пустякам. Эмоциональный фон этого дня не слишком благоприятен, но в ваших силах сохранить хорошее настроение. Удержаться от необдуманных поступков и слов многим Девам помогает опыт. Представители знака помнят об ошибках, которые совершили раньше, и не повторяют их. День подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам. Сейчас вы сможете благополучно завершить их и останетесь довольны результатом. Охотно помогают старые знакомые. Порадуют встречи с давними друзьями: вы отлично проведете время вместе.

Весы (23 сентября - 22 октября)



Благоприятный плодотворный день. Вы можете не только привести в порядок собственные дела, но и помочь окружающим. К вашим советам готовы прислушаться даже те, кто прежде руководствовался исключительно собственной точкой зрения. Пригодится то, чему вы успели научиться раньше. День подходит для общения с родственниками, семейных мероприятий. Будет возможность укрепить старые связи, наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Люди, которые в последнее время обижали вас, постараются загладить свою вину.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)



Будьте осторожны. Это не лучший день для того, чтобы рисковать, экспериментировать и ставить на карту многое. Стоит прислушаться к советам людей, чьи предусмотрительность и здравый смысл не раз восхищали вас. Особенно внимательны будьте там, где дело касается денег. К сожалению, не исключены значительные финансовые потери. День обещает подарить массу ярких впечатлений, незабываемых моментов. Он хорошо подходит для поездок в какие-то необычные места. Не исключены знакомства с людьми, которые совсем на вас не похожи и могут многому научить.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)



Начало для вряд ли будет плодотворным. Много времени проходит в разговорах, причем, к сожалению, не всегда приятных. Окружающие не всегда согласны с вами, могут резко критиковать ваши идеи, отнюдь не деликатно указывать на слабые места. Но вы сохраните спокойствие, сможете спокойно проанализировать все, что услышали, и сделать выводы. Вторая половина дня складывается гораздо удачнее и интереснее. Она радует приятными встречами, дает возможность заняться чем-то увлекательным. Многим Стрельцам в это время удастся осуществить какие-то давние планы.

Козерог (22 декабря - 19 января)



Начинается день отлично. Всего за несколько часов вы сможете успеть многое, если не станете тратить время напрасно. Многие Козероги получат ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Не исключено, что будет возможность и исправить свои ошибки, а также сделать то, к чему вы прежде не решались подступиться. Вторая половина дня больше подходит для спокойного отдыха, каких-то простых и неутомительных занятий. Можно делать небольшие покупки. Решение серьезных финансовых вопросов лучше отложить.

Водолей (20 января - 18 февраля)



Спокойный день, который хорошо подходит для разговоров и размышлений. С делами ситуация несколько хуже: сосредоточиться на них трудно, часто вы думаете о чем угодно, только не о том, чем следовало бы заняться. Многие Водолеи к тому же весьма выборочно прислушиваются к советам близким и следуют отнюдь не тем, которые могли бы оказаться полезными. Вечер порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Это отличное время ля того, чтобы напомнить о себе старым знакомым, договориться о встрече или каких-то совместных действиях.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)



Важно не терять здравого смысла. Сегодня очень легко допустить ошибку, пойти на поводу у иллюзий. Хорошо, если рядом будут люди, которые подскажут, как лучше действовать, помогут удержаться от опрометчивых поступков. Стоит быть настороже с новыми знакомыми; есть опасность, что они вводят вас в заблуждение. Будет возможность восстановить какие-то старые связи, повидаться с давними знакомыми. Не исключено, что появятся какие-то общие планы. Они могут быть связаны не только с развлечениями, но и с совместной работой или какими-то творческими проектами.

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