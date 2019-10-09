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09 октября 2019, среда, 13:27 508
Мир 2019-10-09T13:28:09+03:00
Українські Новини
В России "Википедию" заменят собственным порталом

В России "Википедию" заменят собственным порталом

Википедия. Фото: wikipedia
Википедия. Фото: wikipedia

В Российской Федерации решили заменить свободную энциклопедию "Википедия" и создать для это замену ей - "общенациональный интерактивный энциклопедический портал". 

Как пишет РБК, в начале октября российское научное издательство "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020–2022 годы для "общенационального интерактивного энциклопедического портала". На его реализацию до конца 2022 года в бюджете заложено почти 2 млрд рублей.

В концепции платформы указано, что она призвана "защитить современное знание от "размывания", а пользователей Сети — от недостоверной информации".

Основой контента для нового портала станут более 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004–2017 годах, а также справочные материалы Энциклопедического словаря. В отличие от "Википедии", статьи портала, который в России позиционируют как ее конкурента, читатели не смогут редактировать.

На портале будет несколько типов регистрации: простая (предоставление имени, адреса электронной почты и его подтверждение) и расширенная (предоставление большего количества данных, использование Единой системы идентификации и аутентификации). Зарегистрированный пользователь сможет выступать с инициативами о включении нового материала в энциклопедию.

Окончательное решение о включении в энциклопедию нового термина, как отмечается, будет принимать "экспертное сообщество". Авторы концепции рассчитывают на потенциальную аудиторию портала в России в количестве около 10 млн человек. При этом его архитектура должна быть приспособлена к обслуживанию 15 млн уникальных посетителей в сутки. Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Как сообщали Українські Новини, пользователям "Википедии" стали недоступны версии как минимум на четырех языках.

Тем временем, российское правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах квартир, гостиниц и общежитий. 

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