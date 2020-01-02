В первый день нового года десятки страусов и лам сбежали из фермы

В первый день нового года, в 6:30 утра, полиция округа Риверсайд, в южной Калифорнии получила сообщение о большом количестве лам и страусов Эму, которые шли по улице.

Выяснилось - они бежали из местной фермы в городке Пэрис, где разводят экзотических животных, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на CNN.

"В результате расследования мы установили, что замок на заборе был срезан, что позволило животным покинуть территорию", - сообщила полицейская Робин Флорес.

Полицейские и работники службы контроля за животными окружили лам и страусов и доставили их на ферму, однако не всех, 20-30 лам все еще остаются в розыске.

Местное население предположил, что животные сбежали из-за плохого поведения на ферме, раскритиковав ее владельцев в социальных сетях. Но проверка установила, что все животные там находятся в добром здравии.

"Мы не увидели ни одного животного, которое имеет признаки издевательства или упущения, нет истощенных животных. Мы все время имеем дело с такими вещами и животные (на ферме - ГА), на вид, имеют здоровый вес", - заявил Джон Уэлш, представитель Службы по контролю за животными округа Риверсайд.

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