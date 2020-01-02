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02 января 2020, четверг, 21:00 10 Карта
Общество 2020-01-02T21:00:02+02:00
Українські Новини
Мороз до -12 и гололедица: прогноз погоды в Украине на пятницу

Мороз до -12 и гололедица: прогноз погоды в Украине на пятницу

Надежда Комендантова
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После теплого первого месяца зимы в Украину с началом года пришла зима. Перед выходными местами похолодает до - 12. В пятницу, 3 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем 0…+8 градусов. В Карпатах без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью -7…-12 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью -2…-4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью -2…-4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+8 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.

Напомним, в Украину идут морозы и снегопады: синоптик дала прогноз на первую неделю 2020 и Рождество.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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