Сегодня ночью пик звездопада Квадрантид: за час можно увидеть 120 метеоритов

Ежегодный феномен метеорного потока Квадрантид достигнет своего пика в ночь с 3 на 4 января. В этом году Квадрантиды обещают быть впечатляющими: максимальная скорость падения составит около 120 падающих метеоров в час, сообщает Гисметео со ссылкой на Bangkok Post.



Для наблюдения за феноменом метеорного потока рекомендуется выбрать место, которое является абсолютно темным, вдали от обильного городского освещения. Поток можно увидеть невооруженным глазом, но для этого надо находиться в темноте не менее получаса, чтобы глаза хорошо различали движение метеоров в небе.

Поток охватывает всего несколько часов, но даже недолгое наблюдение стоит усилий: в отличие от многих других метеорных потоков, Квадрантиды создают метеоры в виде огненных шаров, которые отличаются необычными цветами и яркостью.

Созданные из более крупных осколков небесных тел, чем большинство метеоров, они создают особенно широкие и длинные полосы в небе, врываясь в атмосферу Земли. Наша планета встречает этот след космических обломков под прямым углом, из-за этого сближение с Квадрантидами будет кратким.

В 2017 году звездопад Ориониды выглядел так:

Метеорный поток Персеиды в 2019 году:

Метеорный потом Геминиды в 2019:

Как сообщали Українські Новини, NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце. Также в сети вели прямая трансляция лунного затмения.