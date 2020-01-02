Если правительство захочет реанимировать и развивать украинское мостостроительство, оно это сделает очень быстро, - Продивус

Если правительство захочет реанимировать и развивать украинское мостостроительство, оно это сделает очень быст

Бизнесмен Владимир Продивус отрицает свое отношение к спорному земучастку на берегу Днепра и считает, что депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко выполняет любые заказы, кто за них платит.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я не имею никакого отношения к этому участку, это во-первых. А что касается Игоря Мирошниченко, то это человек, который за деньги исполняет заказы любому, кто к нему обратился", - сказал он.

По его словам, на данный момент украинское мостостроительство уничтожено, но его возможно очень быстро восстановить, если на то будет воля правительства.

"(По поводу, будет ли "Мостобуд" подаваться на тендеры по строительству мостов в Запорожье и Киеве) я могу сказать только одно - кому-то было выгодно уничтожить украинское мостостроительство и удачно все это получилось. Выгодно везде строить мосты, но только не Украине. Я уверен, что если правительство захочет реанимировать и развивать украинское мостостроительство, оно это сделает очень быстро. У нас достаточно людей и специалистов, которые работают по всему СНГ и по всей Европе. Поэтому если завтра будет принята такая стратегия, я думаю , что в течение полгода все специалисты могут работать в нашей стране",- уверен Продивус.

Как сообщалось ранее, Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду. На протяжении года киевская община не может вернуть себе ранее переданную в аренду землю, на которой по данным средств массовой информации и активистов незаконно промышленным способом добывается песок.

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко считает, что для того, чтобы вернуть территориальной общине земельный участок на берегу Днепра, который вопреки решению Киевсовета использует ПАО "Мостобуд" и добывает там песок, нужно реальное вмешательство правоохранительных органов, а не саботаж, как сейчас.

Через год после решения Киевсовета "возвращенный" городом земельный участок по-прежнему числится в кадастре за "Мостобудом" Продивуса.