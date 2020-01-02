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02 января 2020, четверг, 13:35 9
Жизнь 2020-01-02T14:00:01+02:00
Українські Новини
Число жертв авиакатастроф упало в 2019 году на 50%

Число жертв авиакатастроф упало в 2019 году на 50%

Валерия Драгомирова
Самолет, Авиакатастрофа, погибшие
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Количество людей, погибших в катастрофах больших пассажирских самолетов в 2019 году упало более чем на 50%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании в области авиации To70, сообщает "BBC Украина".

В прошлом году погибли 257 человек, а в 2018 - 534.

Наибольшей авакатастрофой стало падение самолета Boeing 737 Max в Эфиопии в марте, в результате которого погибли 157 человек.

И это - общая тенденция для отрасли: количество жертв уменьшается, хотя количество авиаперелетов, наоборот, значительно возросло.

Всего в 2019 году произошло 86 аварий крупных коммерческих самолетов, в частности, восемь смертельных инцидентов, в результате которых погибло 257 человек, сообщили в To70.

Прошлый год был "одним из самых безопасных лет коммерческой авиации", сообщает вебсайт для отслеживания аварий Aviation Safety Network.

Зато в 2018 году было 160 аварий, из них 13 инцидентов со смертями. Жертвами тогда стали 534 человека.

Безопасным в истории мировой авиации был 2017 год. Тогда не было ни одной смертельной аварии пассажирских самолетов и только две смертельных авиакатастроф самолетов с турбовинтовыми двигателями, которые привели к 13 смертей.

Исследование To70 включая погибших пассажиров, членов экипажа самолетов и всех, кто погиб на земле в случае авиакатастрофы.


Как сообщали Українські Новини, граждане 33 стран погибли в результате авиакатастрофы в Эфиопии. 

Ранее в Казахстане разбился самолет с сотней людей на борту.

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