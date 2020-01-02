Акции Ferrexpo продолжили снижаться и за последнюю неделю их стоимость снизилась на 0,2%

23-27 декабря стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизились на 0,2% до 1,552 фунта стерлингов за акцию, таким образом акции продолжили снижаться вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

23 декабря стоимость акций повысилась до 1,556 фунта, 24 декабря снизилась до 1,545 фунта.

27 декабря стоимость снизилась до 1,552 фунта.

Сделки не совершались 25-26 декабря.

Как сообщали Українські Новини, ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.