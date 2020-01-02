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02 января 2020, четверг, 11:50 435
Происшествия 2020-01-02T13:00:02+02:00
Українські Новини
1 военный получил ожог из-за пожара на военном полигоне 31 декабря 2019

1 военный получил ожог из-за пожара на военном полигоне 31 декабря 2019

Елизавета Драбкина
ООС, Ситуация в зоне ООС, Пожар

1 военный получил ожог в результате пожара на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"31 декабря 2019 года около 5:30 на территории палаточного городка 235 межведомственного центра подготовки воинских частей и подразделений вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две другие. В результате сгорело в общем три палатки", - сказано в нем.

Отмечается, что один военнослужащий получил ожог и на данный момент находится в госпитале.

Его состояние удовлетворительное.

По данном факту проводится служебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, полиция расследует как умышленное уничтожение или повреждение имущества пожар в военном госпитале в Луцке в сентябре 2019 года.

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