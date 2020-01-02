Политолог Лацыба предложил переименовать улицу в Днипре в честь Гитлера

Политолог, общественный активист, эксперт и руководитель программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Максим Лацыба, иронизируя по поводу новогоднего выступления Президента Украины Владимира Зеленского, предложил переименовать улицу в г. Днипро в честь основоположника немецкого национал-социализма, фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Предлагаю улицу в Днипре, где стоит Менора-центр (культурно-деловой центр "Менора", Центр еврейской культуры), переименовать в честь Адольфа Гитлера. Он известный мастер освещенных и асфальтированных улиц. Потому что "какая разница". Спасибо за идею Александру Равчеву", - написал он.

Напомним, что в своем новогоднем обращении Президент Зеленский сказал: "В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей: научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна. Страна, где нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен".

Уточним, Украинский независимый центр политических исследований (УНЦПИ) является неправительственным беспартийным аналитическим центром, развивающим демократические процедуры в сфере публичной политики и утверждающим в обществе необратимость демократических преобразований.

УНЦПИ изучает общественно-политические процессы в Украине и странах Европейского Союза, генерирует идеи и продвигает предложения для эффективного управления, занимается гражданским и политическим просвещением, создает площадки для общественной коммуникации.

Также Максим Лацыба является одним из основателей коалиции "Реанимационный пакет реформ", усилиями которой уже пролоббировано 15 реформаторских законов.