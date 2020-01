Зампредседателя миссии США Квин назначена временным поверенным в делах США в Украине

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"Наша заместитель председателя миссии США в Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США", - написано в нем.



Новоназначенный поверенный заверила в продолжении поддержки Украины.

Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже (Франция).



До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве зампредседателя миссии и советника по экономическим вопросам.



В 2019 году занимала должность заместителя бывшего временного поверенного Вильяма Тейлора.

Kristina Kvien, our Deputy Chief of Mission, is now serving as the Charge d’Affaires, a.i. of U.S. Embassy Kyiv. Hear her thoughts on the strong #USUkrainePartnership!https://t.co/SpchstteFs