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02 января 2020, четверг, 11:16 89
Внешняя политика 2020-01-02T11:25:53+02:00
Українські Новини
Зампредседателя миссии США Квин назначена временным поверенным в делах США в Украине

Зампредседателя миссии США Квин назначена временным поверенным в делах США в Украине

Валерия Драгомирова
Украина-США, Посольство США в Украине, Кристина Квин

Заместитель председателя миссии Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин назначена временным поверенным в делах США в стране.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Наша заместитель председателя миссии США в Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США", - написано в нем.

Новоназначенный поверенный заверила в продолжении поддержки Украины.
Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже (Франция).

До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве зампредседателя миссии и советника по экономическим вопросам.

В 2019 году занимала должность заместителя бывшего временного поверенного Вильяма Тейлора.


Как сообщали Українськi Новини, 31 декабря Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбассе.

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