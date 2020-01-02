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02 января 2020, четверг, 09:52 527
Мир 2020-01-02T10:30:02+02:00
Українські Новини
Палау первая в мире запретила "токсичные" солнцезащитные кремы

Палау первая в мире запретила "токсичные" солнцезащитные кремы

Валерия Драгомирова
Солнцезащитный крем, Запрет, Палау
Палау. Фото: pixabay
Палау. Фото: pixabay

Тихоокеанское государство Палау стало первой страной, которая запретила солнцезащитные кремы, так как они вредные для кораллов и морской жизни. Об этом сообщает "BBC Украина".

Островная страна представляет себя как "нетронутый рай" для дайверов.

Лагуна на Скалистых островах Палау является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет более 20 000 человек, проживающих на сотнях островов.

Запрет анонсировали еще в 2018 году. Запрещается солнечный крем, который содержит любой из 10 химических ингредиентов: в перечень входят оксибензон и октиноксат, которые поглощают ультрафиолетовый свет.

Международный фонд "Коралловый риф" заявил, что запрещенные химические вещества являются "известными загрязнителями окружающей среды - большинство из них ... невероятно токсичны для молодых особей многих видов дикой природы".

"Токсичные химические средства для солнцезащитного крема были найдены в важнейших природных зонах Палау и в тканях наших самых известных видов. Мы не против того, чтобы быть первым государством, которое запретило эти химические вещества, и мы выполним свою роль для распространения этой практики", - сообщил президент Палау.

Количество солнцезащитных кремов, которые содержат вредные химические вещества, уменьшается. В 2018 году эксперты заявили, что их нашли примерно в половине кремов и лосьонов.

Запрет также будет действовать с марта на Виргинских островах США и на голландском острове Бонейр в Карибском море.


Как сообщали Українські Новини, Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа включили в перечень офшорных зон

Кроме того, власти Египта ввели новые запреты для туристов.

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