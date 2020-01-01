Утро после Нового года: ТОП лучших "похмельных" завтраков и напитков

Празднование Нового года утром превращается в большую проблему - гудящая голова, отвратительное настроение. Все мы были в состоянии "похмелье", когда одна мысль о еде вызывает неприятие. После новогодних посиделок и прогулок всегда остается море салатов, нарезок и блюд, однако какие же продукты нужны измученному празднованиями организму, чтобы привести его хотя бы в относительный порядок?

Похмелье — это результат отравления организма алкоголем и ядовитыми веществами, в которые алкоголь превратился внутри вас. Как и при любом другом отравлении (например, несвежей пищей), организму важнее всего поскорее избавиться от остатков вредных веществ. Поэтому не зря вас тошнит с похмелья: это дает возможность как можно быстрее привести себя в порядок.

Все диетологи и токсикологи сходятся в одном - что после обильных возлияний организму нужно как можно больше воды, можно даже с лимоном. А уже после водных процедур для желудка можно попробовать накормить себя завтраком.

Яичница:

В яйцах содержатся аминокислоты, защищающие печень от токсинов, а также белки . Разогрейте сковороду, положите на нее кусочек сливочного масла или влейте пару ложек растительного. Когда масло нагреется, вылейте два яйца. Не зажаривайте сильно! Лучше, если желток останется жидким (так, по крайней мере, его легче будет проглотить). Иногда рекомендуют сделать яичницу с беконом, чтобы жир победил остатки алкоголя, но такая пища вполне может оказаться тяжелой для желудка. Зато не повредят несколько веточек свежей петрушки – она наполнит организм витамином С, магнием, калием, а также поможет вывести токсины.

Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон:

Все эти блюда содержат глицин, который обезвре­живает ядовитый ацет­альдегид (ядовитое вещество, в которое превра­тился выпитый алкоголь), улучшает настро­ение и работо­способ­ность, норма­лизует сон, вос­станавли­вает нервную систему. Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справ­ляться с похмельем. Источник: https://pohmelje.ru/chto-est-s-pohmelya/

Кисло­молочные продукты: йогурт, тан, айран, кефир, кумыс

Содержат белки, витамины, минералы и амино­кислоты, которые участвуют во многих процессах организма. Содержат молочно­кислые бактерии, которые положи­тельно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, восста­навливают силы, помогают вывести вредные вещества из организма, защищают печень. Содержат молочную кислоту, которая ускоряет обмен веществ в организме. Однако соблюдайте меру: врачи рекомен­дуют употреблять не более 600 мл кисло­молочных продуктов в похмель­ный день.

Рисовая каша

Рис — это сорбент, как и активи­рованный уголь. Он вбирает в себя вредные вещества из желудочно-кишечного тракта, а потом вместе с ними покидает организм.

Куриный суп с лапшой

Легкое и сытное блюдо, которое принесет желанное облегчение. Помимо того, что бульон хорошо восстанавливает баланс электролитов в организме, куриное мясо содержит цистеин — аминокислоту, которая помогает справиться

Овсяная каша Горячая овсяная каша — это не просто хорошее сытное блюдо, но и масса питательных веществ. Она может поделиться с организмом кальцием, калием и железом, витаминами группы В. Овсяную кашу желательно дополнить ягодами с аскорбинкой — например, вареньем из черной смородины или облепихи, ломтиками свежих яблок. А любителям соленой каши больше подойдет свежая зелень петрушки или укропа. Витамин С помогает нейтрализации токсичных веществ, поэтому поможет скорее прийти в форму.

Рассол с томатным соком:

О том, что рассол способен "поправить здоровье" после ударных возлияний, известно давно. Для приготовления напитка лучше воспользоваться капустным рассолом. Смешайте пол стакана рассола и стакан не очень густого томатного сока. По желанию в напиток можно добавить немного морковного или яблочного сока, свеженарубленную зелень соль и сахар по вкусу. Также можно просто выпить рассола покислее, к примеру, огуречного или из моченых помидор. Традиционный рассол можно также пить, но его лучше заменить минеральной газированной водой, так как после соленого будет еще больше хотеться попить.