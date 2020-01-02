Тотальная перегрузка и нехватка концентрации: прогноз астрологов на 2 января

Весь мир, наконец, встретил Новый год, и многие люди вошли в новое десятилетие с мечтами о важных событиях и переменах. Украину, например, такие перемены точно ожидают, а вот что предсказывают звезды на 2 января - рассказали астрологи.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня вы можете быть перегружены информацией, Овен. К полудню ваш ящик электронной почты может быть заполнен до отказа. Кажется, сегодня каждый нуждается в вас. Не пытайтесь выполнить все, что люди ожидают от вас сегодня; это просто невозможно. Вместо этого принимайте свои собственные решения о том, что важно, а что нет. Вы можете получить одобрение от старших, они увидят мудрость вашего мышления.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Несмотря на то, что вам, возможно, придется работать сегодня, Телец, вы все равно должны стараться относиться к этому довольно легко. Вы просто не готовы принять свою рабочую нагрузку с вашей обычной энергией. Обязательно съешьте здоровый завтрак и обед, так как ваше тело может сопротивляться от некоторых недавних поблажек. На обед рекомендуется суп и салат вместе с большим количеством воды. К концу дня вы почувствуете, что ваша энергия начинает возвращаться.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы не можете заставить себя творить. Как бы вы ни хотели создать что-то фантастическое в эту минуту, вы обнаружите, что простые смертные нуждаются в помощи творческой музы. И увы, муза - непостоянное существо. Вы не можете просто щелкнуть пальцем и вызвать ее. Вы должны уговорить ее, медленно, осторожно. Все это требует времени, но конечный результат оправдывает усилия. А пока вы должны сидеть и ждать, верить, что муза придет к вам.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вы можете чувствовать себя немного перегруженно в связи с сочетанием профессиональных и социальных обязательств. Если вы делаете какую-нибудь развлекательную программу на вечер, посмотрите, сможете ли вы найти дополнительную помощь. Обслужите часть ужина, если это возможно, или, по крайней мере, наймите кого-нибудь, чтобы помочь с блюдами. Достаточно сложно развлечь и порадовать гостей. Не пытайтесь быть супергероем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы могли бы чувствовать сопротивление внутренних желаний и внешних требований сегодня, Лев. Как бы вы ни хотели сегодня остаться в постели, плотно прижавшись к подушке, мир требует вашего внимания. Ваш телефон звонит без перерыва, и ваш почтовый ящик заполняется слишком быстро. Просто на сегодня вы хотите, чтобы все ушли. Увы, такого удачно случая не будет. Пообещайте себе, что вы будете расслабляться после возвращения домой.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Когда дело доходит до обустройства дома, вам точно есть, что сказать или сделать. Сегодня вы можете отправиться за покупками. Тщательно подумайте о том, что действительно улучшит ваш дом в долгосрочной перспективе, Дева. Мода приходит и уходит, а следовать ей может быть дорогостоящим делом. Вам лучше покупать только те вещи, которые соответствуют вашему истинному стилю. Вы можете не покупать так много, но то, что вы покупаете, будет иметь длительную ценность.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вам действительно не нужно никому ничего доказывать, Весы. Вы можете чувствовать себя под небольшим давлением, выполняя большую работу. Некоторые проекты, особенно те, которые требуют творчества, просто не могут быть срочно отправлены. Но вы обнаружите, что если не торопитесь и позволяете своей музе творить свою магию, в конце концов вы получите что-то действительно полезное. Однако если вы попытаетесь спешить, ваше время, скорее всего, будет потрачено зря.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион, у вас так много талантов и таких способностей, что иногда вам трудно понять, куда направить свои усилия. Сегодня не делайте свою обычную ошибку, пытаясь сделать все. Даже у вас есть свои пределы! Вам лучше сделать шаг назад, чтобы расставить приоритеты в своем огромном списке дел. Сконцентрируйтесь на одной или двух важных задачах, не смешивайте большие работы с маленькими.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Кажется, вы готовы к серьезным изменениям в своей жизни, Стрелец. Но позаботьтесь, чтобы вы не осуществляли изменения просто ради перемен. Подумайте внимательно о том, что вы действительно хотите сделать. Некоторый самоанализ может показать, что изменения, которые вы ищете, являются незначительными. Вы можете просто хотеть начать работать над своим здоровьем немного больше. Бег трусцой несколько дней в неделю и обещание есть салаты на завтрак, а не бутерброды, могут привести к чудесным изменениям здоровья и благополучия в вашей жизни.

Козерог (22 декабря - 19 января)

У вас острый ум, Козерог, и вы всегда с легкостью поглощаете новые кусочки информации. Что удивительно, так это то, сколько из этого вам удается сохранить. Сегодня, однако, даже ваш значительный мозг может немного подвести вас. На работе вы можете чувствовать себя подавленным массой информации, которую нужно разобрать. Дома могут быть книги и журналы, которые вы хотите прочитать. Подумайте о том, чтобы отвлечься от интеллектуальных занятий. Есть что-то в мире и кроме пассивных развлечений.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Постарайтесь не брать на себя слишком много сегодня, Водолей. Ваши намерения, конечно, хороши, а ваша мотивация чиста, но даже вы ограничены тем фактом, что в сутках всего 24 часа. Тщательно подбирайте свои обязательства сегодня, чтобы убедиться, что вы действительно можете делать то, что, как вы говорите, вы будете делать. Вы будете более эффективны и получите больше удовольствия, посвятив свою энергию нескольким по-настоящему важным делам.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Не принимайте ничего за чистую монету сегодня, Рыбы, особенно если это связано с деньгами. Вполне вероятно, что друг или коллега подойдет к вам со сделкой, которая слишком хороша, чтобы от нее отказаться. Не позволяйте себе быть захваченным обещанием быстрого богатства. Любая сделка, которая представляется «слишком хорошей, чтобы быть правдой», обычно таковой и является. Примите информацию и просмотрите ее позже. Вы обнаружите, что недостатки обнаруживаются, когда думаешь более холодной головой.

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