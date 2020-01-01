Болгария начала получать газ в обход Украины - по Турецкому потоку

В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Об этом сообщил исполнительный директор компании Булгартрансгаз Владимир Малинов. Об этом сообщает БНР Новини.

"Переговоры между Булгартрансгаз и российской компанией Газпромэкспорт были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции Странджа 2 - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - заявил Малинов.

Он уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.