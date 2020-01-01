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  • Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку
01 січня 2020, середа, 13:10 124
Економіка 2020-01-01T14:49:07+02:00
Українські Новини
Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку

Болгарія почала отримувати газ в обхід України - по Турецькому потоку

Ольга Фандорина
Турецький потік, Транзит газу через Україну

У Болгарії з 1 січня почав діяти російський газ в обхід України - через газопровід Турецький потік. Про це повідомив виконавчий директор компанії Булгартрансгаз Володимир Малинов. Про це повідомляє БНР Новини.

"Переговори між Булгартрансгаз і російською компанією" Газпромекспорт було допрацьовано та фіналізовано в останні дні минулого року і з сьогоднішнього дня Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну. Від нового пункту поставки газу - компресорної станції Странджа 2 - Болгарія буде щорічно отримувати 2,9 млрд куб. м газу. Наша інфраструктура до отримання цього обсягу газу повністю готова", - заявив Малинов.

Він уточнив, що завдяки зміні точки входу газу на територію країни з Румунії на Туреччину, Болгарія зможе скоротити витрати за транзитні такси на близько 70 млн левів (близько €35 млн), а газ подешевшає на 5%.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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