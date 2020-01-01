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01 января 2020, среда, 11:10 33
Экономика 2020-01-01T11:11:07+02:00
Українські Новини
Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме,

Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме,

Ольга Фандорина
Оператор ГТС Украины, Транзит газа

Первая ночь работы Оператор ГТС Украины, который с 1 января 2020 года отвечает за транзит газа, прошла в штатном режиме. Об этом сообщил директор компании Сергей Макогон в Facebook.

"Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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