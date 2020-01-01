Перша ніч роботи Оператор ГТС України, який з 1 січня 2020 року відповідає за транзит газу, пройшла в штатному режимі. Про це повідомив директор компанії Сергій Макогон в Facebook.

"Перша ніч Оператора ГТС України пройшла в штатному режимі. Пропрацювали всі номінації з транзиту в рамках виконання нового договору. Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами", - написав він.

"Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні прес-служби Оператора ГТС України.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.