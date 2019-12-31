подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • В Новый год с мечтой: как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось
31 декабря 2019, вторник, 20:00 201
Lifestyle 2019-12-31T21:45:01+02:00
Українські Новини
В Новый год с мечтой: как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось

В Новый год с мечтой: как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось

Елизавета Кесельман
Новый год, Желание, Загадать желание, новогодняя ночь, Новый год-2020
Новый год Желания. Фото: allWomens
Новый год Желания. Фото: allWomens

31 декабря - последний день и возможность подвести митоги уходящего года, закончить подготовку к новогоднему празднованию и т.д. Согласно традициям, для успешного года принято загадывать желание. Українські Новини расскажут о нескольких креативных вариантов успешно загадать желание так, чтобы оно сбылось.

Новогодняя традиция детства - написать желание на бумаге, и во время боя курантов сжечь ее, сохранив втайне загаданное желание. У "взрослых" эта традиция работает несколько иначе: когда бьют куранты, необходимо написать желание на бумаге, сжечь записку, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить его. Существуют, однако, и другие способы загадать заветное желание.

В частности, можно взять пример с испанцев и съесть 12 виноградин, пока бьют часы. При этом необходимо думать о своей мечте. Также предлагается еще метод: следует нарисовать яркими красками на большом листе свою мечту. Затем бумагу нужно свернуть и перевязать красной лентой, а после этого запечатать рулон воском, чтобы он попал и на сам рулон, и на ленту. На теплом воске рекомендуется написать свои инициалы, а затем повесить "желание" на елку. В новогоднюю ночь рулон нужно снять с дерева и спрятать в укромное место. Когда нарисованное сбудется, бумагу необходимо развернуть.

Для творческих людей также имеется альтернатива. Предлагается красиво оформить небольшую коробочку, написать на листе желание и положить его внутрь. Коробку следует повесить на ель, а за пять минут до наступления Нового года нужно прикоснуться к ней левой рукой и произнести: "Желание тайно, но станет реально". Затем нужно снять коробочку с ели и держать ее в руках до последнего удара курантов. Записку после этого нужно отправить в открытое окно, а коробку сохранить.

Также есть тадиция стать на стул, когда куранты бьют 12. Считается, что этот момент наполнен особой магической энергией. Загадайте желание и представьте себя там, где эта мечта уже сбылась. Развивайте свою фантазию до тех пор, пока не настанет Новый год.

В частности, загадать желание можно не только по конкретному методу и риталу. Прежде всего, помните, что абсолютно все зависит от вас. Ведь желание - это множество возможностей, а нежелание - множество причин.

Ранее мы рассказали о том, как избежать несчастных случаев на Новый год, а также о том, где Киевсовет запретил фейерверки и проведение массовых мероприятий на новогодние праздники в Киеве.

Больше новостей о: Новый год Желание Загадать желание новогодняя ночь Новый год-2020

Новости
Гололедица и мокры снег: чего ожидать от погоды в первый день нового года 21:00
ДТП под Полтавой. Фото: Нацполиция
Под Полтавой микроавтобус врезался в столб: два погибших, четверо раненых 19:48
Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение о транзите газа 19:21
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Тариф на транзит газа для "Газпрома" в течение 5 лет не изменится, - Коболев 18:19
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
В последний день года ударят морозы со снегом и дождем: прогноз на Новый год 21:00
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
больше новостей
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
После обмена пленными Россия выдвинула новые требования к Украине 10:45
Украина заплатила слишком высокую цену в обмене пленными с РФ, — der Spiegel 19:45
Врачи озвучили результаты медосмотра пленных - у всех посттравматическое стрессовое расстройство 15:38
Украинцы в праздники выбрасывают еды на 470 млн гривен 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok