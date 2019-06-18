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18 июня 2019, вторник, 11:39 629
Политика мира 2019-06-18T13:15:03+03:00
Українські Новини
Экс-посол США Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах

Экс-посол США Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах

Уильям Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год. Фото: Посольство США в Украине
Уильям Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год. Фото: Посольство США в Украине

Экс-посол США в Украине (2006-2009 годы) Вильям Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США (руководитель дипломатического представительства).

Об этом говорится в сообщении посольства США, передают Українськi Новини.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Вильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что Тейлор принесет в команду посольства богатый дипломатический опыт.

72-летний Тейлор ранее занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США, он также был специальным координатором Государственного департамента США по вопросам Ближнего Востока.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

Он добавил, что США остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В сообщении также отмечается, что Кристина Квин, которая недавно возглавила посольство как временный поверенный, продолжит работу в должности заместителя главы миссии.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Квин прибыла в Украину как временный поверенный в делах США в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон и завершает свою работу в Украине. Демократы призывали Трампа оставить Йованович послом США в Украине.

Джулиани сообщил, что бывший посол США в Украине Йованович оказывала противодействие политике Трампа.

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