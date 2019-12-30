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30 грудня 2019, понеділок, 21:30 12
Президент 2019-12-30T22:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії

Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Синегора, Новий рік
Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Фото: opentv.media
Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Фото: opentv.media

Президент України Володимир Зеленський з сім'єю поїхав на відпочинок в президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті, Івано-Франківська область, куди збирався взяти з собою главу Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це повідомляють джерела "Страны" в Офісі Президента.

Разом з Володимиром Зеленським буде зустрічати Новий рік помічник Андрій Єрмак і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з сім'ями.

Глава Офісу Президента Андрій Богдан також був запрошений в Гуту, але вважав за краще поїхати на свята на гірськолижні курорти Франції та Швейцарії.

Цікаво, що в "Синьогорі" зазначав зимові свята Петро Порошенко з родиною в минулому році.

Коли-то "Синьогора" був відомчим санаторієм, а ще раніше – мисливськими угіддями австро-угорського імператора Франца-Йосифа. У 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. З тих пір кожен глава держави розбудовував її "під себе": Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, який саме тут любив зустрічати Новий рік.

Раніше Українські Новини писали, що не можна дарувати на Рік Пацюка.

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