Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський з сім'єю поїхав на відпочинок в президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті, Івано-Франківська область, куди збирався взяти з собою главу Офісу Президента Андрія Богдана. Про це повідомляють джерела "Страны" в Офісі Президента. Разом з Володимиром Зеленським буде зустрічати Новий рік помічник Андрій Єрмак і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з сім'ями. Глава Офісу Президента Андрій Богдан також був запрошений в Гуту, але вважав за краще поїхати на свята на гірськолижні курорти Франції та Швейцарії. Цікаво, що в "Синьогорі" зазначав зимові свята Петро Порошенко з родиною в минулому році. Коли-то "Синьогора" був відомчим санаторієм, а ще раніше – мисливськими угіддями австро-угорського імператора Франца-Йосифа. У 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. З тих пір кожен глава держави розбудовував її "під себе": Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, який саме тут любив зустрічати Новий рік. Раніше Українські Новини писали, що не можна дарувати на Рік Пацюка.