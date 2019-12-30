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30 декабря 2019, понедельник, 18:43 307
Общество 2019-12-30T18:43:51+02:00
Українські Новини
"Укрзализниця" частично восстановила движение пригородных поездов на Донбассе

"Укрзализниця" частично восстановила движение пригородных поездов на Донбассе

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Движение поездов, война на Донбассе

В Донецкой области возобнивили движение пригородных поездов Укрзализныци на участке Фенольная - Скотувата, которое не осуществлялось с 2014 года. Об этом сообщает сайт компании.

Отмечается, что 30 декабря по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленной участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

Структурные подразделения Укрзализныци восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотувата, систему отопления и внутреннюю отделку.

Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Как сообщали Українські Новини, на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост и Офис Президента решил показать итог работы.

Зеленский показал процесс восстановления моста в Станице Луганской.

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