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30 декабря 2019, понедельник, 16:49 8
Общество 2019-12-30T16:49:32+02:00
Українські Новини
Состояние освобожденных из плена военных удовлетворительное

Состояние освобожденных из плена военных удовлетворительное

Ольга Фандорина
Освобождение пленных, Военные, обмен пленными

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние 12 освобожденных из плена военнослужащих удовлетворительное.

Соответствующее видео с комментарием Казмирчука опубликовано на сайте Министерства обороны, передают Українські Новини.

"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии", - сказал начальник госпиталя.

По его словам, специалистами центра будут проведены необходимые медицинские обследования и в дальнейшем военным будет предоставлено, в случае необходимости, лечение, а также психологическая реабилитация.

Как сообщали Українські Новини, врачи клинической больницы "Феофания", в которую были госпитализированы и на данный момент проходят медицинское обследование 64 освобожденных из плена гражданских, сообщают, что все из освобожденных имеют посттравматическое стрессовое расстройство.

Согласно сообщению Службы безопасности, в результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.

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