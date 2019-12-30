Состояние освобожденных из плена военных удовлетворительное

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние 12 освобожденных из плена военнослужащих удовлетворительное. Соответствующее видео с комментарием Казмирчука опубликовано на сайте Министерства обороны, передают Українські Новини. "Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии", - сказал начальник госпиталя. По его словам, специалистами центра будут проведены необходимые медицинские обследования и в дальнейшем военным будет предоставлено, в случае необходимости, лечение, а также психологическая реабилитация. Как сообщали Українські Новини, врачи клинической больницы "Феофания", в которую были госпитализированы и на данный момент проходят медицинское обследование 64 освобожденных из плена гражданских, сообщают, что все из освобожденных имеют посттравматическое стрессовое расстройство. Согласно сообщению Службы безопасности, в результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.