Стан звільнених з полону військових задовільний

Начальник Національного військово-медичного клінічного центру генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук повідомив, що стан 12 звільнених з полону військовослужбовців задовільний.

Відповідне відео з коментарем Казьмирчука опубліковано на сайті Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Попередньо ми можемо сказати, що всі вони перебувають у відносно задовільному стані", - сказав начальник госпіталю.

За його словами, фахівцями центру будуть проведені необхідні медичні обстеження і в подальшому військовим буде надано, у разі необхідності, лікування, а також психологічна реабілітація.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі клінічної лікарні "Феофанія", в яку були госпіталізовані і на даний момент проходять медичне обстеження 64 звільнених з полону цивільних, повідомляють, що все звільнених мають посттравматичний стресовий розлад.

Згідно з повідомленням Служби безпеки, в результаті обміну утримуваними особами Україна повернула 12 військовослужбовців і 64 цивільних осіб