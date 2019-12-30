Близнецов затягивает рутина, а у Дев просыпается игривость - гороскоп на 30 декабря

Уже завтра наступит Новый год, а значит, наверняка, все уже готовы к празднику. Уже выбрали, что надеть в новогоднюю ночь? Что приготовить? А как насчет моральной подготовки? Какие сюрпризы ждут нас в канун самого главного праздника - рассказали астрологи.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Для вас может быть довольно запутанный день - когда вы почувствуете, что готовы действовать, окажется, что не все кусочки нужной вам картинки на месте. Может быть трудно принять решение о некоторых вещах, поскольку факты кажутся довольно туманными. Вам лучше провести этот день, наслаждаясь друзьями или любимым хобби, а не пытаться принимать какие-либо важные жизненные решения или обязательства.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Станьте звездой своего собственного фильма сегодня и гордитесь ролью, которую вы играете. Вы можете выбрать себе образ из множества разных в зависимости от вашего настроения. Сегодня в вашей улыбке есть особый блеск, которым вы можете открыто делиться с другими. Не спешите никуда стремиться. Вы и так там, где нужно. Наслаждайтесь компанией тех, кого вы любите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Отдохните от своей повседневной рутины сегодня, Близнецы. Мир перевернется с вами на один день, так что не стесняйтесь на время отключиться. Помните, что какой бы путь вы ни выбрали, это правильный путь. Сожаление - бесполезная эмоция, даже не беспокойтесь об этом. Наслаждайтесь настоящим днем ​​и всеми маленькими радостями, которые он может предложить. Обозначьте свои мечты и приведите дела в равновесие.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня все идет своим чередом, и вы получите огромное удовольствие в комфорте других. Вы можете обнаружить, что в тот день царит атмосфера фантазии, которая заставляет ваши эмоции теряться в следах времени и пространства. Не беспокойтесь о связи с реальностью, если вам это не нужно. Пойти в художественный музей или посетить танцевальное представление – ваш выбор. Посмотрите фильм и сходите в свой любимый ресторан.

Лев (23 июля - 22 августа)

Не пытайтесь найти ответы сегодня, потому что вы, вероятно, просто будете чувствовать себя более расстроенным, чем в самом начале пути. Чем меньше вы пытаетесь навязать свою волю другим, тем чаще вы будете обнаруживать, что все происходит автоматически. Сегодня день не о поиске решений проблем; это наслаждение тем, что вы уже изучили и достигли.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Пусть ваша детская сторона сегодня проявит себя. Ваши мечты в полной силе, так что пусть они будут путеводной звездой. Наслаждайтесь легкими беседами с друзьями о последних фильмах и ваших любимых веб-сайтах. Вы можете подумать о работе или стрижке. Это хороший день для улучшения вашего общего внешнего вида в целом. В такой день, как сегодня, у вас гораздо более острый взгляд на физическую красоту.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Отдохни от тропы, по которой вы идете, сойдите с проторенного пути. Сегодня день, когда мы должны идти вперед с идеями и мечтами, а не с обязательствами и ответами. Ставьте под сомнение вещи и обсуждайте факты. Что бы вы ни делали, получайте удовольствие. Это идеальный день, чтобы выйти на улицу и насладиться свежим воздухом, особенно на массовых мероприятиях. Вы не ошибетесь, присоединившись к друзьям и поговорив о последних событиях вашей жизни.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Возможно, вам будет трудно реалистично отнестись к своим эмоциям. Проблема чувствительности склонна притягивать вас таким образом, что у вас возникает ощущение, будто вы находитесь всегда в позиции «по уши в проблемах». Возможно, вы захотите позволить кому-то еще взять на себя инициативу и позволить стабильности сформироваться до принятия следующего решения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Ищите обоснованние всему, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Вы можете обнаружить, что люди действуют по неполной информации и что они ложно обвиняют вас в том, что вы не сказали или не сделали. Работайте, чтобы внести гармонию в ситуацию, раскрывая правду и помогая узнать фактические мотивы. Слова могут быть заряжены сильными эмоциями, поэтому будьте осторожны со своими действиями.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Может показаться, что сегодня что-то внезапно встало на свои места, когда вы нашли недостающий фрагмент головоломки, над которой работали некоторое время. Ответы могут быть слишком зыбкими, но они есть. Фантазия и легкость приведут вас к ним без особых усилий. Распространите свои идеи сегодня в мире и придерживайтесь позиции, которая побуждает других присоединиться к вашим мечтам.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня мир может показаться немного сюрреалистичным, так что не воспринимайте разговоры других людей слишком серьезно. Это день, чтобы протянуть руку и наладть связь, поэтому поднимите трубку и наберите тот самый номер. Это хороший день, чтобы поделиться своими мечтами с другими, несмотря на то, что они кажутся слишком вычурными. Другие могут смотреть на вас так, словно у вас три головы, но пока вы честны с собой, у вас нет причин прятаться.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня вас может очень огорчить телефонный звонок. Это может быть новость о неудаче в одном из ваших проектов, которая носит временный характер, но, тем не менее, разочаровывает. Вам, вероятно, придется иметь дело с некоторыми мелочами, которых вы бы не хотели касаться, и это может занять слишком много драгоценного времени. Держитесь и не позволяйте своим разочарованиям одолеть вас.

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