Главный деликатес Нового года: польза и особенности мандаринов

Главный новогодний деликатес детства, новогодний запах, и детские теплые воспомнинания - это точное описание мандарин. Их называют зимним семенами. Многие люди их чистят и поедают килограммами. Но мало кто зает, какую пользу несет этот деликатес, и что именно он содержит. О пользе мандаринов рассказала Ульяна Супрун.

Мандарины полезны. В них много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты. В 200 граммах долек мандаринов 14% дневной потребности в растворимой клетчатке. В этом же количестве 87% дневной потребности в витамине С, треть суточной потребности в каротиноидах, и 7% от необходимого количества кальция, а также магний, железо и калий.



Но они сладкие. Те же 200 граммов долек содержат 20 граммов сахара. Да, это не добавление сахара, то есть формально никто не говорит ограничиться двумя горстями "очищенными" мандаринов. Это с приложенными сахарами (сладкий йогурт, кетчуп, сладости, сахар в кофе или кругу) не надо пересекать границу 35 граммов сахара в день (в особых случаях 50 граммов).



Сколько можно съесть мандарин? Взрослому человеку, который не худеет, не имеет сахарного диабета 1 типа, и не тяжеловес, в сутки нужно 225-325 граммов углеводов. Это и картофель, и каши, и хлеб, и лактоза в молоке, и тортики, и фрукты. Поэтому если вы собираетесь в рождественское кино "заточить" 600 граммов "чищенных" мандаринов (это примерно 60 граммов сахаров), то на четверть сократите в тот день потребление других углеводов. И то, лучше, все же, есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы крови сильно не повышался.



Детям, соответственно, углеводов надо значительно меньше, поэтому следует либо есть несколько мандаринов, или отказаться от углеводов в тот день.

Согласно австралийскими рекомендациями по питанию, детям надо есть 1 порцию фруктов в день, то есть 1 мандарин. Взрослым - по две порции. Только беременные женщины и подростки могут себе позволить три мандарины, а кормящим мамам, можно "аж" четыре. К слову, часто в Украине беременным и кормящим мамам вообще запрещают есть цитрусовые, "чтобы не обсыпало ребенка".



"Но от мандаринов высыпает!" - так, детство многих людей было омрачено запретом есть цитрусовые. И здесь напомним, что атопический дерматит (экзема, диатез), когда появляются красные пятна, это одно, неаллергический крапивница, когда есть розовые пузырчатые высыпания - это другое, а аллергия, когда отекает язык, губы, болит живот - это третье.



У любого мандарины не вызывают пищевую аллергию, только у чувствительных к ним людей. Люди с аллергией, например, в сое, имеют и сопутствующие аллергии на пыльцу или цитрусовые. Мандарины и аллергии связаны там, где эти фрукты выращивают, и причина кроется в пестицидах, применяемых для обработки деревьев и урожая.



Есть люди с пищевой непереносимостью, в том числе и мандаринов. Непереносимость означает, что аллергии нет, но высокая чувствительность к определенному продукту есть. У таких людей гистамин (соединение, которое выделяют мастоциты) через генетические особенности человека так просто не деградирует, и продолжает вызывать расширение сосудов и зуд.



Если такие люди едят продукты с гистамином или провокаторами его выделения, то может быть диарея, головная боль, слезы и насморк, крапивница, атопический дерматит и падение давления. Цитрусовые, вместе с алкоголем, соленой рыбой, маринованными огурцами и колбасками как раз и могут провоцировать такую ​​"псевдоаллергии" и действие гистамина.



Но не у всех - только у чувствительных людей. И беременным и кормящим мамам есть мандарины (клубнику, шоколад) можно, если у них до беременности не было таких реакций.Чаще непереносимость гистамина и пищи, что способствует его выделению, случается у детей, чем у взрослых. А еще чаще такую ​​реакцию вызывает не еда, а другие факторы. Холод, например.

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