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29 декабря 2019, воскресенье, 20:45 150
Политика 2019-12-29T20:50:32+02:00
Українські Новини
Борт с освобожденными из плена украинцами вылетел из Чугуева в аэропорт "Борисполь"

Борт с освобожденными из плена украинцами вылетел из Чугуева в аэропорт "Борисполь"

Надежда Комендантова
обмен пленными, Аэропорт Борисполь
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Самолет с 76 освобожденными из плена украинцами отбыл из Чугуева (Харьковская область) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины", - говорится в сообщении.

В аэропорту их ждут родственники и более 60 представителей СМИ.

Обмен пленными. Фото: Офис Президента Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

 

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