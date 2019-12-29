Борт с освобожденными из плена украинцами вылетел из Чугуева в аэропорт "Борисполь"

Самолет с 76 освобожденными из плена украинцами отбыл из Чугуева (Харьковская область) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать Президент Украины", - говорится в сообщении.

В аэропорту их ждут родственники и более 60 представителей СМИ.

Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.