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28 декабря 2019, суббота, 23:16 1197
Происшествия 2019-12-29T00:00:11+02:00
Українські Новини
В Славянске после приема у стоматолога умер 6-летний ребенок

В Славянске после приема у стоматолога умер 6-летний ребенок

Валерия Драгомирова
Донецкая область, Стоматолог, Славянск, Смерть ребенка
Стоматолог. Фото: pixabay
Стоматолог. Фото: pixabay

В Славянске Донецкой области расследуют смерть 6-летней девочки, которая накануне была на приеме у стоматолога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Известно, что 27 декабря вечером девочка попала в реанимацию города Славянск с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.

Несмотря на усилия врачей через несколько часов девочка умерла. По предварительной информации, аллергическая реакция у ребенка началась после лечения у стоматолога.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы г. Славянска, что привело к смерти 6-летнего ребенка.


Как сообщали Українські Новини, в Киеве во время приема у врача-стоматолога умерла женщина

Ранее в Киеве 4-х летняя девочка попала в больницу из-за химических ожогов от игрушки слайм. Слайм — это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом, в ее составе есть борная кислота. 

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