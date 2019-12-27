В Самаре гомосексуалам запретили быть донорами крови

В Самарской областной станции переливания крови медики причислили геев к людям, которым "абсолютно ограничена" сдача крови. Их сравнили в один ряд с "наркоманами" и "проститутками" , поместив в группу риска инфекционных заболеваний, таких, как: СПИД и ВИЧ-инфекции. Об этом передаеет Крым.Реалии.

Замдиректора по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова заявила, что при составлении списка на станции руководствовались приказом Минздрава:

"Если при обследовании донора возникает подозрение на поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, донор должен быть отведен от донорства", – цитирует Кудинову издание "Другой город".

Также она сослалась на постановление Главного санитарного врача России, по которому гомосексуалы не могут сдавать кровь как находящиеся в основной группе, уязвимой к ВИЧ.

При этом в федеральном законе, который регулирует донорство крови в России (он был принят в 2012 году), гомосексуальность не указана в списке противопоказаний. Там лишь сказано, что донор должен пройти медобследование и обязан сообщить врачам о перенесенных им инфекционных заболеваниях, в контакте с инфекционными больными, пребывании на территориях, где есть угроза массовых инфекционных заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотиков, психотропных веществ, о работе во вредных условиях, а также прививках и хирургических вмешательствах за год до даты сдачи крови.

Европейский суд в 2015 году заявил, что недопуск геев к донорству является "недопустимым", если новые методы обнаружения ВИЧ или опрос донора могут обеспечить безопасность полученной от него крови. В США с 2015 года геи также могут становиться донорами, если у них не было сексуальных контактов с мужчинами в течение 12 месяцев.

По данным Роспотребнадзора, в 13 регионах России более 1% жителей являются носителями вируса ВИЧ, а еще в 35 регионах ВИЧ есть у более чем 0,5% населения. По словам главы ВИЧ-центра Вадима Покровского, в последние годы россияне заражаются в основном через гетеросексуальные контакты и из-за того, что не используют презервативы. Роспотребнадзор также признал тенденцией года заражение людей, не относящихся к ЛГБТ, потребителям наркотиков и работникам сферы секс-услуг, то есть тем, кого специалисты традиционно считают группами распространения ВИЧ-инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ровно власти запретили ЛГБТ-парады. Также ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность, не существует.