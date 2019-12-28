Мороз и аномальное тепло: синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Новый год

Декабрь в Украине был очень теплый, а впервые в истории температура в Киеве подскочила до 15 градусов тепла. Для декабря такая погода - аномальная. Об этом сказал "obozrevatel" ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

31 декабря и 1 января будет "небольшой минус" ночью и температура воздуха днем около 0 градусов.

"Осадков в новогоднюю ночь по прогнозам пока не видно, но почему-то расчеты каждый день меняются. Может что-то пролетать – например, снежинки с дождинками, но серьезных осадков не ожидается", – сказал синоптик.

Он также подчеркнул, что "Это аномальная погода для конца декабря. Это теплее, чем нужно".

В то же время замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала "Фактам", что с 28 декабря дожди со снегом постепенно перейдут в снег. Температура снизится сначала до 0, а потом и до трех градусов мороза.

"30 декабря будет преимущественно без осадков, температура ночью — около 5 мороза, дневная — около 0. А вот 31 декабря возможно некоторое потепление — до плюс 1−3 градусов", — прогнозирует Наталья Голеня.

Погода 31 декабря. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.