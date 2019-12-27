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  • Что пить на Новый год если ты за рулем: зимние безалкогольные напитки
27 декабря 2019, пятница, 21:20 14
Жизнь 2019-12-27T22:00:01+02:00
Українські Новини
Что пить на Новый год если ты за рулем: зимние безалкогольные напитки

Что пить на Новый год если ты за рулем: зимние безалкогольные напитки

Таня Войтюк
Новый год-2020, Автомобиль, Ярмарка, глинтвейн, Праздник
Горячий какао. Фото: pexels
Горячий какао. Фото: pexels

Хоть погода и не сильно соответствует идеальной праздничной атмосфере, время зимних корпоративов и поездок на работу никто не отменял. В такие моменты хочется присоедениться к всеобщему веселью или же просто выпить чего-то особенного, под зимнее настроения. Но так как меню водителя весьма ограничено, Українські Новини расскажут, что можно пить и не получить за это штраф.

Что может быть лучше какао зимой

По какой-то причине этот напиток выпал из триады чай-кофе-капучино, а ведь он и бодрит, и восстанавливает тонус мышц, и поднимает настроение. В настоящее время нет ничего проще, чем взять в дорогу растворимый какао-порошок, чтобы на любой АЗС залить его кипятком или горячим молоком прямо в термосе. Корица, ваниль, сахар добавляются для разнообразия и по вкусу.

Необычный чай

Если пьете классический черный чай в чистом виде, то можно будет приготовить напиток на его основе. Смешайте в чашке лимон, имбирь, кардамон, облепиху, мед и молоко и заряд бодрости гарантирован. в мелкой расфасовке продаются у нас в каждом супермаркете. 

Горячий шоколад

Это почти то же самое, что какао, но только гуще и насыщеннее. И еще одно важное отличие: какао обычно готовится путем растворения порошка в горячем молоке или кипятке, а так придется растворять в той же основе мелко наструганную плитку шоколада. Хотя растворимый порошок тоже имеется в продаже. Горячий шоколад бывает разных видов: по-итальянски, по–американски, со сливками, с перцем, с сахаром, ванилью.

Безалкогольный глинтвейн

При правильном подходе к делу этот напиток будет замечательным и без вина. Стандартный набор специй исправит ситуацию. 

 

Сбитень

В наше время прелесть этого напитка – в его непредсказуемости, ведь несмотря на его давнее происхождение, у каждого бариста сегодня свой состав травяного сбора, который является определяющим ингредиентом. Каждый раз - как первый, никогда не знаешь, что в итоге получится.

Горячий лимонад

Доступный для самостоятельного изготовления продукт, который перевернет ваши представления о сезонных напитках. Причем для приготовления даже кипяток – вещь необязательная, хватит горячей воды из термоса, придется также запастись медом, сиропами или просто вареньем двух-трех видов.

И напомним, если ни вы, ни ваш экипаж не настроены выступать в роли бариста, в новогодне-рождественские дни можете заехать на центральную площадь с главной елкой. Обычно вокруг площади разворачивают торговые ярмарки, где можно купить все что угодно. Нужно только приготовить термос или термокружку.

 

 

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