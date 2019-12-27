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  • Замминистра Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем, - журналист
27 декабря 2019, пятница, 21:04 411
Политика 2019-12-27T22:15:02+02:00
Українські Новини
Замминистра Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем, - журналист

Замминистра Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем, - журналист

Ярина Вацяк

Заместитель министра юстиции Ольга Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" находящимся под арестом экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем. Об этом заявила журналист Светлана Крюкова на своем телеграм-канале.

"Итак, по итогу рейдерского захвата счетов "Киевметростроя" в Минюсте собралась антирейдерская комиссия. В данный момент решают, что делать с Микитасем. А эта тетя на фото – замминистра юстиции Онищук хочет помочь Микитасю, поэтому просит перенести заседание комиссии на будущий год", - написала Крюкова.

Она также заподозрила Онищук в том, что та не задекларировала дополнительные доходы за годы работы госслужащим.

"Толкните кто-то в бок министра (Дениса Малюську, – ред.). Пусть снимет ботинки и спросит у своего зама – почему переносит, почему не внесла в декларацию дополнительные доходы за годы работы госслужащим и причем тут Микитась?" – возмутилась журналист.

Отметим, ранее Светлана Крюкова сообщила, что рейдеры Микитася пытаются получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

 
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