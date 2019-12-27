У компании МАУ сломался Boeing 777 и на новогодние праздники будут переносить рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) намерена пересмотреть расписание рейсов в период новогодних праздников в связи с выявлением неисправности самолета Boeing 777 по регистрационному номеру UR-GOA.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 28 декабря авиакомпания МАУ вынуждена временно вывести из эксплуатации Boeing 777 UR-GOA. Такая необходимость возникла после плановой проверки двигателя и выявления неисправности, которая предусматривает его полную замену. Мера пресечения была избрана после подтверждения необходимости замены производителем двигателя Pratt & Whitney", - сказано в нем.

Отмечается, что соответствующий сервис предоставляется всего в нескольких странах, также при больших размерах авиадвигатель может транспортироваться не всеми грузовыми самолетами.

Кроме того, дополнительного времени требует процедура заключения контракта на замену двигателя.

В связи с этим МАУ осуществит перераспределение сообщений на маршрутах и ​​внесет определенные изменения в расписание.

В случае изменения времени вылета дальнемагистральных рейсов пассажиров предупредят заранее в соответствии с установленными процедурами.

Перевозчик рассчитывает провести ремонт Boeing 777 в максимально сжатые сроки.

Как сообщали Українськi Новини, 23 ноября самолет МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Львов", пассажиры были эвакуированы.

Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее в международном аэропорту "Запорожье" были отменены 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман).

Также международный аэропорт "Одесса" отменял 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).