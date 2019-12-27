подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 17:34 537
Общество 2019-12-27T19:00:02+02:00
Українські Новини
У компании МАУ сломался Boeing 777 и на новогодние праздники будут переносить рейсы

У компании МАУ сломался Boeing 777 и на новогодние праздники будут переносить рейсы

Ольга Фандорина
Boeing 777, Поломка самолета, МАУ, задержка рейсов, отмена авиарейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (Киев) намерена пересмотреть расписание рейсов в период новогодних праздников в связи с выявлением неисправности самолета Boeing 777 по регистрационному номеру UR-GOA.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 28 декабря авиакомпания МАУ вынуждена временно вывести из эксплуатации Boeing 777 UR-GOA. Такая необходимость возникла после плановой проверки двигателя и выявления неисправности, которая предусматривает его полную замену. Мера пресечения была избрана после подтверждения необходимости замены производителем двигателя Pratt & Whitney", - сказано в нем.

Отмечается, что соответствующий сервис предоставляется всего в нескольких странах, также при больших размерах авиадвигатель может транспортироваться не всеми грузовыми самолетами.

Кроме того, дополнительного времени требует процедура заключения контракта на замену двигателя.

В связи с этим МАУ осуществит перераспределение сообщений на маршрутах и ​​внесет определенные изменения в расписание.

В случае изменения времени вылета дальнемагистральных рейсов пассажиров предупредят заранее в соответствии с установленными процедурами.

Перевозчик рассчитывает провести ремонт Boeing 777 в максимально сжатые сроки.

Как сообщали Українськi Новини, 23 ноября самолет МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Львов", пассажиры были эвакуированы.

Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее в международном аэропорту "Запорожье" были отменены 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман).

Также международный аэропорт "Одесса" отменял 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Больше новостей о: Boeing 777 Поломка самолета МАУ задержка рейсов отмена авиарейсов

Новости
В последнюю пятницу года в Киеве образовались огромные пробки: ситуация на дорогах 19:10
"Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов 19:07
Авиакатастрофа в Казахстане: украинцев доставили в больницу 18:46
Разумков подписал закон о штрафах для "кнопкодавов" 18:38
Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о расстрелах активистов Евромайдана 18:26
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против 12:32
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok