Кабмин намерен пересмотреть макропоказатели в 2020

Кабинет Министров намерен пересмотреть макропоказатели в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы в следующем году сделаем еще один макроэкономический прогноз… Мы откорректируем прогноз, и на основании откорректированного прогноза предложим Раде внести изменения в госбюджет, и в доходную, и расходную части", - сказал он.

При этом он призвал не реагировать на информационные провокации.

"Не верьте провокациям, что есть трагедии, дефолты или катастрофы… Макроэкономическая ситуация меняется, мы знаем как на нее реагировать и корректировать", - подытожил премьер.

Как сообщали Українські Новини, 23 октября Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

Прогноз разработан по двум сценариям, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируются на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах.

Согласно прогнозу по базовому сценарию (сценарий №1), в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,7% (предыдущий прогноз - 3,3%), в 2021 году - на 3,8% (сохранился), в 2022 году - на 4,1% (сохранился).

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 5,5% в 2020 году (ранее прогнозировалось 6%), 5,3% - в 2021 году (ранее предполагалось, что будет 5,7%) и 5,1% - в 2022 году (прогноз улучшен с 5,3%).

Средняя номинальная зарплата работников на конец 2022-го планируется в 16 014 гривен, конец 2021 года – 14 187 гривен, 2020 – 12 497 гривен.

Безработица прогнозируется на уровне 8,1% в 2020 году, 7,9% - в 2021 и 7,5% - в 2022 году.

Согласно сценарию №2, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 4,8%, в 2021 году - на 5,5%, в 2022 году - на 6,5%.

Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 5,8% в 2020 году, 5% - в 2021 году, 5% - в 2022 году.