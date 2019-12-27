Директор по связям с госорганами "Atlas Weekend" проходит в Раду от "Слуги народа" вместо Венедиктовой

Директор по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend" Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа" вместо новоназначенной временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований депутата Ирины Венедиктовой.

Об этом свидетельствует избирательный список партии, передают Українськi Новини.

Он указан 137-м номером в списке партии.

О прохождении директора "Atlas Weekend" в парламент сообщила и зампредседателя "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Между тем, Александру Санченко, приготовиться - работа в Раде уже ждет!", - написала она.

31-летний Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинциатором проекта "Kyiv Free Wi-Fi" и координатором в Red Bull Ukraine.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора Венедиктову.