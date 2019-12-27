У Тельцов - откровения, а у Весов - нехватка внимания: любовный гороскоп на 27 декабря

Самое прекрасное чувство - это любовь. С прилижением выходных мы ждем момента, когда сможем провести время со своим любимым человеком - отправиться в поездку, заняться общим хобби или просто поваляться вместе на диване, пересматривая любимый сериал. Каким же будет любовный гороскоп на 27 декабря - рассказали астрологи.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ожидаются наплывы ностальгии, вполне вероятно, что вы почувствуете прежнюю теплоту прошлых отношений и захотитет вернуться к ним. Не стоит поддаваться этому порыву, ведь прошлое может помешать вашему настоящему и будущему. Ваш партнер сегодня внимателен и может заметить вашу грусть по старой любви, что точно не сыграет в позитивном ключе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня к вам тщательно присматриваются. И это касается не только потенциальных парнеров (если у вас такового нет), но и действующего. Если у вас вдруг есть какие-либо тайны личного характера, именно сегодня они могут выплыть наружу и начисто разрушить ваши нынешние отношения. Будьте внимательны, чтоы не сказать или не сделать лишнего.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Займитесь с партнером каким-либо делом, которое кажется вам несерьезным. Отличная идея – собирать паззлы или устроить просто просмотр кино с домашним попкорном. Такие простые вещи помогут вам отвлечься от проблем, которые терзают вашу пару и отлично провести время, а потом еще долго делится друг с другом теплыми воспоминаниями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ошибки одна за другой преследуют вас, но это не так страшно, как вам кажется. Во всяком случае, рядом с вами есть ваш любимый человек, который готов простить вам эти ошибки и доказать, что даже гении иногда совершают промахи. Ни о чем не беспокойтесь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня вы как никогда внимательны к мелочам. В другие дни это хорошо, но сейчас это может все испортить. Присматриваясь и выискивая мелкие негативные детали, вы можете не заметить по-настоящему крупной проблемы, которая может оказаться по-настоящему фатальной.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придумайте вместе с партнером нечто особенное, что-то, что станет вашим сентиментальным секретом или особым ритуалом. Если таковой уже есть у вас, подумайте, чем вы можете укрепить его. Чем ближе вы к друг другу, тем ценнее ваши отношения, а значит, тем выше ваше доверие к партнеру.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Кажется, это тот день, когда вам крайне сложно будет стать центральным объектом внимания. Вероятно, ваш любимый человек сейчас очень отвлечен на бытовые вещи, которые уже давно подкашивают ваш быт. Поэтому некоторое время ему явно будет не до вас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ни в коем случае не позволяйте ностальгии захватывать вас, даже если вдруг прошлая любовь замелькает на горизонте слишком близко. Скорее всего, все попытки вернуть то, что уже давно прошло, окажутся глупым фарсом и могут навредить вашим нынешним отношениям, если таковые есть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День наполнен очень странными чувствами. С одной стороны – любимый человек рядом. С другой – его присутствие совершенно не радует вас, и это может показаться странным. В данный момент для вас важно лишь попытаться удержаться с партнером на одной волне.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Почему бы не заняться совместным творчеством? В целом, вашим искусством может стать что угодно – возьмете вы кисти или купите пластилин, это в любом случае пойдет на пользу вашим отношениям. Результат вашего общего творчества можно поставить или повесить в центральном месте вашего жилья – это будет прекрасным и ярким воспоминанием в палитре вашей жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Если ваше сердце никем не занято, сегодня именно тот день, когда все может измениться. Вы чрезвычайно привлекательны и притягиваете к себе огромное количество новых людей. Возможно, среди них окажется тот самый, кто со временем станет вам близок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы очень чутки и чувственны. Кажется, именно сегодня тот день, когда вы прекрасно понимаете полунамеки и намеки своего партнера, очень вовремя реагируете на все воздействия со стороны. Вашему партнеру можно позавидовать, кажется, рядом с ним идеальный человек.

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