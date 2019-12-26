В индийском медуниверситете студентов научат лечить людей с паранормальными явлениями

Бенаресский индуистский университет обновил систему образования для студентов-медиков. В январе руководство университета запускает шестимесячный курс обучения о том, как лечить людей, "одержимых паранормальными явлениями". Об этом передает ВВС.

Отмечается, что основная цель курса - детально изучить психосоматику человека и расстройства, возникающие на этом фоне, которые пациенты называют паранормальными явлениями.

Программа составлена профессорами факультета Аюрведы (древняя индуистская система медицины и целительства).

Также отмечается, что в рамках программы была сформирована специальная подгруппа, называющаяся "Bhoot Vidya" (изучение паранормальных явлений), которая углубленно будет изучать данный курс.

"Bhoot Vidya" в основном занимается психосоматическими расстройствами, заболеваниями, вызванными неизвестными причинами, а также болезнями психики и психическими расстройствами", - рассказала Ямини Бхушан Трипати, декан факультета.

Она добавила, что университет был первым в стране, предложившим такой курс, который научит врачей "аюрведическим средствам для лечения заболеваний, связанных с призраками".

Аюрведическая терапия, как правило, включает растительные лекарственные средства, изменения в рационе, массаж, дыхание и другие формы физических упражнений.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Национальным институтом психического здоровья и нейронаук (Nimhans), около 14% индусов психически больны.

Кроме того, из-за широко распространенной социальной нестабильности, лишь немногие обращаются за профессиональной помощью или уходом, и многие индийцы, особенно в сельских и более бедных районах, посещают шаманов и колдунов в надежде, что они помогут вылечить их психические заболевания.

Также отмечается, что новость о таком нововведении в университете поставила под сомнение многих пользователей социальных сетей.

BHU starting a course on BhootVidya. My take -

Severe and chronic mental illnesses are treated best with modern medicine and appropriate rehab. Early intervention by modern medicine is their only hope.



For many mild ailments of mind,heart and soul field is wide open for all. — Dr.Bhooshan Shukla MD (@docbhooshan) December 26, 2019

‘Bhoot Vidya’ a 6 months certificate course will teach remedies to psychosomatic disorders and ailments caused by ‘ghosts’ will be taught to doctors 🤦‍♂️🤦‍♂️ #ULRB https://t.co/sJFq8ftwdU — Yusuf Unjhawala 🇮🇳 (@YusufDFI) December 25, 2019

Rest of the World: Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning.



India: "Bhoot Vidya" Course. pic.twitter.com/4lzLw5XCWn — SG (@shrinivassg) December 26, 2019

Как сообщали Українські Новини, ранее в США запустили параномальную инспекцию для проверки наличия призраков в доме.

Также в июне в Индии десятки тысяч индийских врачей объявили забастовку, призывая к большей защите от насилия со стороны пациентов и их семей.