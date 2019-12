В индийском медуниверситете студентов научат лечить людей с паранормальными явлениями

Отмечается, что основная цель курса - детально изучить психосоматику человека и расстройства, возникающие на этом фоне, которые пациенты называют паранормальными явлениями.

Программа составлена профессорами факультета Аюрведы (древняя индуистская система медицины и целительства).

Также отмечается, что в рамках программы была сформирована специальная подгруппа, называющаяся "Bhoot Vidya" (изучение паранормальных явлений), которая углубленно будет изучать данный курс.

"Bhoot Vidya" в основном занимается психосоматическими расстройствами, заболеваниями, вызванными неизвестными причинами, а также болезнями психики и психическими расстройствами", - рассказала Ямини Бхушан Трипати, декан факультета.

Она добавила, что университет был первым в стране, предложившим такой курс, который научит врачей "аюрведическим средствам для лечения заболеваний, связанных с призраками".

Аюрведическая терапия, как правило, включает растительные лекарственные средства, изменения в рационе, массаж, дыхание и другие формы физических упражнений.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году Национальным институтом психического здоровья и нейронаук (Nimhans), около 14% индусов психически больны.

Кроме того, из-за широко распространенной социальной нестабильности, лишь немногие обращаются за профессиональной помощью или уходом, и многие индийцы, особенно в сельских и более бедных районах, посещают шаманов и колдунов в надежде, что они помогут вылечить их психические заболевания.

Также отмечается, что новость о таком нововведении в университете поставила под сомнение многих пользователей социальных сетей.

