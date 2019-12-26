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26 декабря 2019, четверг, 20:48 314
Общество 2019-12-26T20:48:25+02:00
Українські Новини
Как будет работать наземный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где перекроют улицы

Как будет работать наземный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где перекроют улицы

Елизавета Кесельман
КГГА, Расписание, Транспорт
Троллейбус.Фото: youtube.com
Троллейбус.Фото: youtube.com

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года наземный транспорт в Киеве будет работать до 5 утра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

  • троллейбусы № 6 будут ездить от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская",
  • троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода,
  • троллейбусы № 18 — от вул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
  • 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Движение запретят с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января и с 14:00 до 22:00 (1 января).

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Ранее Українські Новини сообщали, как будут работать банки в праздничные дни.

Также сообщалось о том, где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники.

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