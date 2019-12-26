Как будет работать наземный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где перекроют улицы

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года наземный транспорт в Киеве будет работать до 5 утра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут ездить от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская",

троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода,

троллейбусы № 18 — от вул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Движение запретят с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января и с 14:00 до 22:00 (1 января).

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Ранее Українські Новини сообщали, как будут работать банки в праздничные дни.

Также сообщалось о том, где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники.