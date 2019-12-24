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24 декабря 2019, вторник, 21:12 373
Общество 2019-12-24T22:15:02+02:00
Українські Новини
"Праздничные" стоянки: где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники

"Праздничные" стоянки: где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники

Елизавета Кесельман
Автостоянка, Автопарковка, Киев, Дополнительные автостоянки
Автостоянка.Фото: pixabay
Автостоянка.Фото: pixabay

В Киеве с 24 декабря по 7 января откроются дополнительные места для парковки, которые ранее были запрещены. Об этом  в Facebook сообщает Центр организации дорожного движения.

 

Так, автомобили можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:

  • Ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской)
  • Ул. Михайловская
  • Ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал)
  • Ул. Стрелецкая
  • Ул. Золотоворотская
  • Пер. Рыльский
  • Пер. Георгиевский
  • Ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара)
  • Ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской)
  • Ул. Прорезная
  • Ул. Бориса Гринченко
  • Пер. Тараса Шевченко
  • Ул. Софиевская
  • Ул. Аллы Тарасовой
  • Пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской)
  • Ул. Малая Житомирская
  • Ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской)
  • Ул. Костельная
  • Ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Таким образом, возле Софийской площади, где будут проходить массовые гулянья, появится 897 дополнительных мест для парковки.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации анонсировали программу новогодних праздников. Также 9 декабря на Софийской площади установили главную елку Украины.

 

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