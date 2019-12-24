"Праздничные" стоянки: где в Киеве будут открыты дополнительные парковки на новогодние праздники

В Киеве с 24 декабря по 7 января откроются дополнительные места для парковки, которые ранее были запрещены. Об этом в Facebook сообщает Центр организации дорожного движения.

Так, автомобили можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:

Ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской)

Ул. Михайловская

Ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал)

Ул. Стрелецкая

Ул. Золотоворотская

Пер. Рыльский

Пер. Георгиевский

Ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара)

Ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской)

Ул. Прорезная

Ул. Бориса Гринченко

Пер. Тараса Шевченко

Ул. Софиевская

Ул. Аллы Тарасовой

Пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской)

Ул. Малая Житомирская

Ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской)

Ул. Костельная

Ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Таким образом, возле Софийской площади, где будут проходить массовые гулянья, появится 897 дополнительных мест для парковки.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации анонсировали программу новогодних праздников. Также 9 декабря на Софийской площади установили главную елку Украины.