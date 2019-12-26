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26 декабря 2019, четверг, 19:34 541
Жизнь 2019-12-26T19:35:17+02:00
Українські Новини
Редкий вид попугаев, не умеющих летать, находится под угрозой вымирания

Редкий вид попугаев, не умеющих летать, находится под угрозой вымирания

Валерия Драгомирова
вымирание животных, Ученые, попугаи, Какапо

Редкий вид попугаев, какапо, находится под угрозой вымирания. Ученые и зоозащитники используют технологию искусственного оплодотворения, чтобы сохранить популяцию эти редких животных. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на CNN.

Раньше какапо массово водились в лесах Новой Зеландии и находились в относительной безопасности, так как единственная значительная угроза исходила от хищных птиц, от которых они успешно укрывались в листве благодаря зелено-желтому окрасу перьев. Все изменилось, когда в XVIII веке в Зеландию прибыли европейцы и завезли новых хищников — два вида крыс, мышей, кошек, горностаев, ласок и хорьков из Европы и опоссумов из Австралии. Из-за них какапо оказались в большой опасности.

Сейчас выжившие какапо живут на четырех островах, которые очистили от хищников: Венуа Хоу, Анкор, Чалки и Хаутуру. Примерно 40% всех этих попугаев бесплодны, поэтому ученые пытаются применять технологию искусственного оплодотворения птиц. После того, как самки откладывают яйца, ученые помещают их в инкубатор. Обратно матерям отдают только одного птенца из всех вылупившихся — об остальных ученые заботятся сами, чтобы они получали достаточно пищи.

Также ученые используют генетическую информацию от птиц, чтобы исследовать проблему бесплодия и подбирать такие пары птиц, которые дадут максимальные шансы на здоровое потомство. Каждая птица снабжена микрочипом и оснащена интеллектуальным радиопередатчиком, который отслеживает ее местонахождение и активность, определяет партнеров и предупреждает команду охраны, если птица перестает двигаться. Передатчики также контролируют, сколько пищи получают птицы на кормовых станциях.

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