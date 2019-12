Редкий вид попугаев, не умеющих летать, находится под угрозой вымирания

Раньше какапо массово водились в лесах Новой Зеландии и находились в относительной безопасности, так как единственная значительная угроза исходила от хищных птиц, от которых они успешно укрывались в листве благодаря зелено-желтому окрасу перьев. Все изменилось, когда в XVIII веке в Зеландию прибыли европейцы и завезли новых хищников — два вида крыс, мышей, кошек, горностаев, ласок и хорьков из Европы и опоссумов из Австралии. Из-за них какапо оказались в большой опасности.

Сейчас выжившие какапо живут на четырех островах, которые очистили от хищников: Венуа Хоу, Анкор, Чалки и Хаутуру. Примерно 40% всех этих попугаев бесплодны, поэтому ученые пытаются применять технологию искусственного оплодотворения птиц. После того, как самки откладывают яйца, ученые помещают их в инкубатор. Обратно матерям отдают только одного птенца из всех вылупившихся — об остальных ученые заботятся сами, чтобы они получали достаточно пищи.

Также ученые используют генетическую информацию от птиц, чтобы исследовать проблему бесплодия и подбирать такие пары птиц, которые дадут максимальные шансы на здоровое потомство. Каждая птица снабжена микрочипом и оснащена интеллектуальным радиопередатчиком, который отслеживает ее местонахождение и активность, определяет партнеров и предупреждает команду охраны, если птица перестает двигаться. Передатчики также контролируют, сколько пищи получают птицы на кормовых станциях.

Gutted to say that Nora-1-A-19 died yesterday, following a procedure at @aucklandzoo, despite valiant efforts by the team there to save her. She had severe aspergillosis and a very poor prognosis. #kakapo #kakapo2019 #conservation #parrots pic.twitter.com/BiQydKGfCW