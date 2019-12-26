Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии

Австралийская исполнительница Кайли Миноуг снялась в новой туристической кампании philAUSophy, которая заманивает британцев милыми сумчатыми зверьками, пляжами с белым песком и местными жителями, "которые говорят на вашем языке". Об этом сообщает The Guardian.

На видео Миноуг одета в стиле британской королевы и сидит в гостиной с чашкой чая.

Трехминутную музыкальную рекламу транслировали по телевидению Великобритании перед рождественским посланием королевы. Видео под названием "Matesong" является крупнейшей инвестицией в продвижение Австралии в Великобритании за более как десятилетие.

Власти Австралии надеются, что победа консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных выборах и решение парламента согласовать соглашение о выходе из ЕС сделает людей более уверенными и они чаще будут отдыхать в Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал ролик. Ранее он сам попал в скандал после своего решения поехать в отпуск на Гавайи во время лесного пожара.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю. Также компания BMW показала пейзажи киевского Подола в новой рекламе своего автомобиля.