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  • Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии
26 декабря 2019, четверг, 19:21 9
Австралия 2019-12-26T19:21:32+02:00
Українські Новини
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии

Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии

Елизавета Кесельман
Кайли Миноуг, Реклама, Агитация, Австралия, Великобритания

Австралийская исполнительница Кайли Миноуг снялась в новой туристической кампании philAUSophy, которая заманивает британцев милыми сумчатыми зверьками, пляжами с белым песком и местными жителями, "которые говорят на вашем языке". Об этом сообщает The Guardian.

На видео Миноуг одета в стиле британской королевы и сидит в гостиной с чашкой чая.

Трехминутную музыкальную рекламу транслировали по телевидению Великобритании перед рождественским посланием королевы. Видео под названием "Matesong" является крупнейшей инвестицией в продвижение Австралии в Великобритании за более как десятилетие.

Власти Австралии надеются, что победа консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных выборах и решение парламента согласовать соглашение о выходе из ЕС сделает людей более уверенными и они чаще будут отдыхать в Австралии.

 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал ролик. Ранее он сам попал в скандал после своего решения поехать в  отпуск на Гавайи во время лесного пожара.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю. Также компания BMW показала пейзажи киевского Подола в новой рекламе своего автомобиля.

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Скриншот: youtube/Australia
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