Компания BMW показала пейзажи киевского Подола в новой рекламе своего автомобиля

Компания BMW выпустила рекламу новой модели переднеприводного автомобиля BMW 2 Series Gran Coupe, снятую в Киеве. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале концерна. На видео видно Дарницкий и недостроенный Подольско-Воскресенский мосты, Почтовую площадь и подольскe. набережную. Также некоторые сцены снимали в особняке графини Уваровой на Липках. BMW. Скриншот: YouTube\/BMW Концерн представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OzEiagrlC9U" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в Киеве Apple сняли рекламу для новых беспроводных наушников AirPods - Bounce. Столица Украины стала популярным местом для съемок клипов среди популярных музыкантов. Так, британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили отснятый в Киеве клип Nico and the Niners. Также Майли Сайрус презентовала клип, в котором она проехалась на машине по Дарницкому мосту в Киеве. Израильская певица Нетта Бардзилай представила клип на песню Bassa Sababa, также снятый в столице.