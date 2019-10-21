Компания BMW показала пейзажи киевского Подола в новой рекламе своего автомобиля

Компания BMW выпустила рекламу новой модели переднеприводного автомобиля BMW 2 Series Gran Coupe, снятую в Киеве. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале концерна.

На видео видно Дарницкий и недостроенный Подольско-Воскресенский мосты, Почтовую площадь и подольскe. набережную. Также некоторые сцены снимали в особняке графини Уваровой на Липках.

BMW. Скриншот: YouTube/BMW

Концерн представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве Apple сняли рекламу для новых беспроводных наушников AirPods - Bounce.

Столица Украины стала популярным местом для съемок клипов среди популярных музыкантов. Так, британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили отснятый в Киеве клип Nico and the Niners. Также Майли Сайрус презентовала клип, в котором она проехалась на машине по Дарницкому мосту в Киеве.

Израильская певица Нетта Бардзилай представила клип на песню Bassa Sababa, также снятый в столице.