Есть ли новая жизнь после Нового года - советы психолога

В момент, когда часы в новогоднюю ночь бьют полночь, все мы не только подводим итоги года и загадываем желания на будущий год, но и даем обещания. Обещания похудеть, рассчитаться в новом году со всеми долгами и просто начать новую жизнь. Как правило, обещания даются очень легко, а вот сдерживают их далеко не все. Но давайте задумаемся - а возможно ли вообще начать новую жизнь с нового года? Об этом рассказал психолог Павел Зыгмантович.

Начать новую жизнь с нового года - на самом деле, задача почти невыполнимая. Даже если ваши цели совершенно конкретные. Например, у вас может быть цель начать худеть и за год достичь определенного показателя в весе. Однако, для этого необходимо не просто перестать есть вредные продукты.

Первая причина и самый главный ступор, который мешает нам достичь поставленной цели - это сила привычки. Ведь нужно не только научиться новому, но и отучиться от старого. Например, в случае с похудением нужно не только избавиться от вредных пищевых привычек, но и приобрести новые, полезные. И это огромная работа для любого человека, поскольку часто мы оказываемся неспособны на такую параллельную работу над собой, ведь она требует большой концентрации и усилий. Иными словами - переучивание гораздо сложнее просто обучения новому навыку.

Вторая причина, по которой люди, как правило, не могут начать новую жизнь - это собственные убеждения в том, что любое дело можно сделать быстро. Нет, так не бывает. Даже самая маленькая цель требует внушительных усилий и времени для достижения. И во многом человеку обічно кажется, что он получит все и сразу. Вот это несоответствие ожиданий и реальности заставляет бросать свои дела на полпути и отказываться от целей. Именно поэтому важно здраво оценивать свои возможности и временные рамки того или иного дела.

Третья причина - это постоянное падение мотивации после душевного подъема. Так бывает: когда вы приступаете к делу с новыми силами, все идет достаточно неплохо, но в какой-то момент вам начинает казаться, что вы теряете интерес, а потом и вовсе можете забросить то, что казалось вам важным. Стоит сразу сказать, что спад энергии - это нормально, так и должно происходить, поскольку организму нужно время, чтобы привыкнуть к новым для него условиям. Из этого выход есть: нужно внедрять новые условия постепенно. Например, если вы собираетесь начать бегать по утрам, достаточно начать с малого - просто встать в заранее запланированное время, одеться и просто выйти прогуляться. Затем можно перейти на бег, потом увеличить дистанцию и так далее.

Четвертая проблема, с которой сталкивается каждый - это постоянное сравнение себя с другими. Безусловно, когда мы делаем что-либо, мы часто оглядываемся на других людей, которые занимаются тем же и уних получается лучше. Само собой, в большинстве случаев это порождает печальные мысли и позывы бросить то, чем занимаешься. Важно в такой ситуации понять, что мы не знаем, насколько легко получается это же дело у того, кому мы завидуем, а значит, поскольку мы не знаем всех трудностей, говорить о чем-либо сложно.

Пятая причина - это отсутствие результатов в течение какого-то времени, а значит, постепенный самовольный отказ от заданной цели. Человек - существо результата, ему необходимо видеть, что что-то получается, чтобы идти дальше, фиксировать свои достижения. Поможет справиться с этой причиной постоянный анализ своей деятельности и маленькая похвала самому себе даже за самые крохотные достижения.

Какой же вывод? Начать новую жизнь с нового года нельзя. Но поставить маленькую цель для улучшения жизни, стать чуть более дисциплинированным, чуть менее нервозным, чуть более обеспеченным - вполне реальные задания, которые под силу выполнить и продолжить идти дальше.

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