Крупный производитель алкоголя намерен начать экспорт водки в Танзанию с 2020

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" намерена начать поставки водки в Танзанию, Уганду и Эритрею в начале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уже на начало 2020-го запланированы поставки водки из Украины в Танзанию, Уганду и Эритрею", - сказано в нем.

Согласно сообщению, осенью 2019 года начались экспортные продажи "Баядера Групп" в Средней Азии и Африке, а первые поставки состоялись в Кению и Нигерию.

На данный момент украинские водочные бренды компании на этих территориях представлены в специализированных алкогольных магазинах.

Кроме того, в ближайшее время "Баядера Групп" планирует расширить продуктовую линейку в африканских торговых сетях украинскими игристыми и тихими винами, вермутами и бренди.

Как сообщали Українськi Новини, около 20-25% импортного алкоголя Украины находится в "тени".

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