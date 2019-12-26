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  • Минцифры открыло доступ к данным застройщиков, который позволит проверять наличие долгостроев
26 декабря 2019, четверг, 16:49 37
Кабмин 2019-12-26T17:30:03+02:00
Українські Новини
Минцифры открыло доступ к данным застройщиков, который позволит проверять наличие долгостроев

Минцифры открыло доступ к данным застройщиков, который позволит проверять наличие долгостроев

Елизавета Кесельман
Минцифра, Михаил Федоров, Госархстройинспекция, Реестр застройщиков, Строительство
Строительство.Фото: pixabay
Строительство.Фото: pixabay

Министерство цифровой трансформации открыло доступ к строительному реестру Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я очень много слышал легенд об этом реестре, но, поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все худшие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных, и все это сопровождалось очень интересными комментариями прямо в реестре", — написал Федоров.

 

Федоров отмечает, что во время анализа состояния реестра в нем обнаружили 31 поле с разнообразными данными, в частности,  данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также данные об адресе, кадастровый номер и многое другое.

Теперь, по его словам, есть возможность проверить наличие разрешения на строительство в выбранном районе, проверить, есть ли у застройщика долгострои, посмотреть экспертную организацию и ее историю.

"Так что наша сложная борьба против коррупции в сфере строительства длится две недели, поэтому мы запустили электронный кабинет застройщика для класса СС1 (уже онлайн начато почти 200 строек и введено в эксплуатацию почти 70), сегодня открыли "страшный" реестр, на очереди — разрешения и сертификаты СС2 и СС3. И только после этого я буду доволен! А коррупция в ГАСИ будет сведена к нулю", — резюмировал Федоров.

Как сообщали Українські Новини, Минцифра запустила приложение "Дія" для использования водительских прав и свидетельства регистрации транспортного средства в тестовом режиме.

Также по результатам опроса, проведенного компанией MLS Group по заказу Минцифры, 15,1% украинцев не имеют цифровых навыков.

Больше новостей о: Минцифра Михаил Федоров Госархстройинспекция Реестр застройщиков Строительство

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