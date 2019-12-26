Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады

Главы всех депутатских групп и фракций в Верховной Раде поделились с журналистами, что больше всего любят из блюд в парламентской столовой, где ранее в меню депутатов появились тигровые креветки.

Издание "Новое время" опубликовало полный список их ответов.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа": "Очень люблю сырники. Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю".

Юрий Бойко, лидер фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь": "Любимое блюдо — украинский борщ".

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции Европейской солидарности: "Творог с медом".

Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщины" — прочитала вопросы журналистов, но отказалась на них отвечать.

Сергей Рахманин, глава фракции Голоса: "Кофе. Во-первых, потому что я его люблю. А во‑вторых, часто на что‑либо другое просто не хватает времени".

Тарас Батенко, глава депутатской группы "За будущее": "На самом деле, в последнее время такое количество работы в течение пленарной недели, что успеваю разве перекусить бутербродом и кофе. Если это можно считать блюдом, то, наверное, это и есть вынужденно любимое".

Олег Кулинич, глава депутатской группы Доверие: "Часто заказываю в столовой Верховной Рады холодец, иногда — просто гречку с огурцами. Нравятся также печеные яблоки".

Напомним, ранее в буфете Верховной Рады подорожала еда.

Также Українські Новини опубликовали расценки на блюда в столовой Верховной Рады.