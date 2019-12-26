Кабмин ожидает получение "Нефтегазом" 22 млрд гривен прибыли в 2019

Кабинет Министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на 2019 год с чистой прибылью в размере 21,586 млрд гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 18 декабря 2019 года №1286-р "Об утверждении финансового плана "Нефтегаза" на 2019 год", копией которого располагают Українські Новини.

Финпланом на 2019 год предусматривается получение "Нефтегазом" 206,297 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции, из которого чистый доход от транзита газа составит 72,919 млрд гривен, а доход от реализации природного газа составит 132,593 млрд гривен.

Кроме того, в 2019 году выплаты в пользу государства составят 33,867 млрд гривен.

Также предусматривается 87,6 млрд куб. м газа транзита газа в 2019 году.

В свою очередь предусматривается погашение кредита под гарантии Всемирного банка в размере 395,3 млн евро.

Также финплан предусматривает 16,68 млн евро расходов на юридические услуги по защите прав и интересов Украины в споре между "Нефтегазом" и российской компанией "Газпром", 5,96 млн долларов на юруслуги по обеспечению защиты Украины в деле по потерянным в Крыму активам "Нефтегаза" и 4 млн евро на защиту интересов "Нефтегаза" в связи с обращением акционеров крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" и "Газпром" работают над алгоритмом по выплате "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и отказа Украины от остальных претензий.